Gore de Valparaíso y PNUD impulsan proyecto que fortalecerá la gestión del riesgo de desastres en la región de Valparaíso

Este miércoles 9 de septiembre se dio inicio al hito de lanzamiento del proyecto “planificación y gobernanza en la reducción del riesgo de desastres de la región de Valparaíso”, iniciativa financiada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, con el respaldo técnico de Senapred y el Gore.

El proyecto cuenta con una inversión de $47.750.000 y tendrá actividades hasta mediados del 2027. El objetivo central de la iniciativa es fortalecer las capacidades municipales para avanzar en la formulación de sus Planes Comunales de Reducción del Riesgo de Desastres, incorporando un enfoque integral que considere etapas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación, con un énfasis especial en los territorios y sus respectivas comunidades.

El programa contempla el acompañamiento y asistencia técnica a ocho comunas de la región de Valparaíso: Cabildo, Catemu, La Calera, Nogales, Quillota, Quintero, Rinconada y Santa María, cuyos municipios participarán en actividades presenciales este 9 y 10 de septiembre en el Centro Cultural de La Calera.

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, se refirió a la importancia que le ha otorgado el Gore a la prevención y el manejo ante el riesgo de desastres señalando que “en los últimos cinco años hemos destinado más de 3.800 millones de pesos en materia de gestión de riesgo ante desastres. Por ende, hoy día este trabajo que estamos realizando con el PNUD, que nos ha acompañado en distintas tareas, en particular en la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo. Y hoy día en el acompañamiento y elaboración y actualización de ocho planes comunales de gestión de riesgo ante desastres, me parece que es tremendamente relevante".

A ello agregó que "esto va a significar que esos 12 programas que hoy día están en elaboración, los 18 que ya están definitivamente listos. Y estos ocho que hoy día nos va a acompañar el PNUD, va a significar que el año que viene vamos a tener las 38 comunas con sus planes comunales actualizados ante la gestión de riesgos de desastres. Y eso da cuenta también del compromiso que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso con su territorio, con su comunidad, con quienes habitamos”.

Para Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente del PNUD en Chile “estamos contentos de estar aquí iniciando, dando este hito de inicio a los trabajos, con una alianza grande que tenemos con el Gore y también con Senapred, para preparar estas comunas para los riesgos de desastres. Estamos pasando de un pensamiento de reducción de riesgo a una gestión de riesgo de desastres".

Bajo el mismo punto, el director (s) de Senapred Valparaíso, Felipe Estay, destacó que "los 38 municipios de la región tengan este formato de planificación estandarizado, que todos los municipios puedan, que tengan alguna situación de emergencia, sepan qué procesos realizar tanto en el tema preventivo como en el tema de respuesta. Esta estandarización es fundamental para que independiente del gobierno que esté liderando ese municipio, el trabajo sea el mismo en cada evento. Por otra parte, la participación nuestra es apoyar técnicamente para que cuando lleguen los documentos a las instancias de revisión, ya tengan una validación, ya tengan una visión mucho más cercana a lo que se pide para su aprobación final".

Con la implementación de este proyecto, las 38 comunas de la región de Valparaíso estarán formulando sus respectivos planes comunales de gestión de riesgos, fortaleciendo así, la planificación territorial y las capacidades de prevención y respuesta frente a eventuales emergencias y desastres en la región.

PURANOTICIA