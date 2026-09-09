Viña del Mar crea su primera Ordenanza de Beca Deportiva para apoyar a destacados exponentes

De manera inédita, Viña del Mar cuenta con la primera Ordenanza de Beca Deportiva cuyo objetivo es fomentar el deporte a través de un aporte económico a deportistas viñamarinos destacados con proyección y a aquellos de alto rendimiento que representen a la comuna y requieran recursos para participar en competencias federadas a nivel local, nacional e internacional.

La propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti, que crea y regula este instrumento municipal que busca brindar igualdad de oportunidades a niños, niñas y adolescentes, fue aprobada de manera unánime en la última sesión del Concejo Municipal.

La jefa comunal destacó que “esta es una moción que emerge a partir de las necesidades que los concejales han tenido y que hace años han solicitado esta instancia, en que todos ayudaron a formular esto. Agradecer el trabajo administrativo de la DIDECO y del Departamento de Deportes y Recreación que además tiene una unidad de atención a clubes y cada año entregan cientos de millones de pesos para el desarrollo de las entidades deportivas de la ciudad”.

La alcaldesa agregó que “felicitamos a todos porque son pocos los municipios en el país que entregan poder, es decir que exista un reglamento y una comisión técnica que permita discriminar, en el buen sentido, quién va recibir los recursos; ese es el objetivo de esta política pública, lo que habla muy bien de todos, porque es muy bonito que quienes logren ir cunmpliendo con los méritos puedan obtener estos recursos y eso me enorgullece y por eso felicitaciones por el diseño de esta ordenanza. Nuestra ciudad tiene miles de jóvenes talentosos que con esto podrán desarrollar aún más su práctica deportiva”.

Los postulantes a la beca, a través del Departamento de Deportes y Recreación, podrán hacerlo en dos categorías: Deportistas con proyección, para quienes desarrollan una disciplina deportiva que aún no alcanza el alto rendimiento; y de Alto rendimiento para deportistas de élite.

Los recursos buscan apoyar traslados, implementación, indumentaria deportiva, preparación y alojamiento. Además, la beca entregada dependerá del tipo de competencia a la que se postula y será evaluada por una comisión municipal y los montos son: hasta $1 millón por competencia regional, hasta $2 millones por competencia nacional, hasta $3 millones por competencia sudamericana y panamericanos y hasta $4 millones para mundial o juegos olímpicos.

El nivel de alcance de la beca es para 700 organizaciones deportivas registradas en la comuna.

PURANOTICIA