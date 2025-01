Compra de camiones aljibe: Mundaca dice poner las "manos al fuego" por funcionarios y se niega a reconocer equivocaciones

Una vez que Puranoticia.cl revelara los detalles contenidos en el «Informe Final 352, de 2024» de la Contraloría General de la República, que da cuenta de irregularidades cometidas por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso en relación a la adquisición de 52 camiones aljibes para destinarlos a 36 de los 38 municipios de la región, el gobernador Rodrigo Mundaca explicó en detalles el proceso de compra del 2021.

La entidad fiscalizadora puso la lupa sobre la compra acordada el 13 de septiembre de 2021 por el Consejo Regional (Core), por $5.200 mil millones. Es así como mediante una auditoría detectó una serie de vergonzosas irregularidades, muchas de ellas relacionadas a faltas de control por parte del Gobierno Regional de Valparaíso en la ejecución de este proyecto que fue adjudicado a la empresa Porsche Chile SpA.

Una de las primeras anomalías detectadas fue que el Gore de Valparaíso no cobró las multas por el retraso en la entrega de 11 de los 52 camiones aljibe adquiridos a Porsche, por $39.444.119, considerando como fecha máxima para la entrega de esos vehículos el 22 de mayo de 2022. En ese sentido, se formuló el respectivo reparo.

En una de las situaciones más graves –y que originó que los antecedentes sean entregados al Ministerio Público, pues podría configurarse un delito– se detectó que al comprobante del pago de dos camiones para el Municipio de Petorca, se adjuntó un acta de recepción y entrega firmada por un conductor de esa casa edilicia, pero el funcionario manifestó a Contraloría que él no había firmado dicho documento.

Sobre este punto en particular, el gobernador Mundaca señaló en «La Entrevista», que "dentro de la auditoría que realiza la Contraloría, probablemente eso requiere una investigación que amerita que se derive al Ministerio Público. Cuando yo reviso y evalúo el informe, probablemente el aspecto más sensible es aquello".

El órgano fiscalizador también advirtió debilidades de control en el rol de fiscalización, actas de entrega técnica de 10 camiones aljibe sin ser proporcionadas, incumplimientos de Porsche Chile SpA al calendario de entrega de los camiones, pagos por siete máquinas que aún no eran recepcionadas por las municipalidades, incumplimientos a las especificaciones técnicas de los vehículos adquiridos, pagos por mantenciones a pesar que éstas estaban incluidas en el contrato, antecedentes sin ser entregados a Contraloría y pagos municipales por multas asociadas a 14 camiones aljibe que transitaron por autopistas concesionadas sin dispositivo TAG, entre otros.

Pese a todos estos problemas detectados con la empresa Porsche Chile SpA, la auditoría detecto que el Gobierno Regional de Valparaíso no solicitó hacer efectivo el cobro de la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, motivo por el cual la Contraloría Regional anunció que instruirá un sumario en el Gore de Valparaíso para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan.

Dicho esto, el gobernador Rodrigo Mundaca, como responsable máximo de la entidad, analizó en detalle lo que fue este proceso. En diálogo con «La Entrevista», de Puranoticia.cl, la autoridad comenzó explicando que "yo asumí el 14 de julio de 2021 y a mediados de agosto llegaron 36 de 38 alcaldes de la región de Valparaíso para sostener una reunión donde me plantearon la feroz crisis hídrica y me plantearon la necesidad de comprar camiones aljibe, en el entendido que no es la solución pero que tenía que ser abordado de alguna manera porque se acercaba el verano".

Así es como el Gobierno Regional actúa como unidad técnica y apertura un acto licitatorio para adquirir 52 camiones aljibes por $5.200 millones. "Levantamos la licitación, a la que llegan dos oferentes (Kaufmann y Porsche) y el equipo técnico del Gobierno Regional decide que la empresa que ejecutará esta gran compra, a través de la Circular 33, será la empresa Porsche. Es una empresa cuyo prestigio trasgrede vastamente nuestras fronteras", continuó la máxima autoridad regional.

Luego, el 29 de noviembre del 2021 Contraloría toma razón, es decir, autoriza la compra; y el 22 de diciembre se elaboraron los acuerdos complementarios. El 28 de diciembre ya se entregan los primeros dos camiones a la Municipalidad de Petorca. Los problemas comenzaron en enero de 2022, cuando el Municipio de Petorca les informa que uno de los dos camiones no cumplía con las especificaciones. Tras ello, Porsche solicita una reunión en la que comunica que no está en condiciones de entregar los 52 camiones al 31 de marzo, como estaba establecido en el acuerdo firmado.

Sobre este punto, el gobernador Rodrigo Mundaca precisó a Puranoticia.cl que "yo activo inmediatamente la aplicación de multas por no cumplimiento, pero al momento de activar este proceso tengo que acoger los descargos de la empresa. Y estos descargos señalan que por efectos provocados por el Covid y demora en el trámite administrativo del punto de vista de los acuerdos complementarios y la toma de razón de la Contraloría se dificultó la entrega de los 50 camiones".

En este punto, la autoridad apunta a una "imprecisión" del informe de la Contraloría, diciendo que éste "señala que los camiones no se entregaron en tiempo y forma porque después de los descargos de Porsche fijamos nueva fecha de entrega, el 22 de mayo. Estábamos en plena pandemia, los efectos fueron brutales en todas las empresas y emprendimientos, y nos parecieron atendibles sus descargos y por eso modificamos la fecha de entrega para el 22 de mayo. Todos los camiones se entregaron el 22 de mayo y ahí tenemos divergencia con la Contraloría".

De forma paralela, en junio de 2022 el Gobernador orienta a realizar una auditoría interna en el Gobierno Regional: "Realizamos una auditoría a los 52 camiones por el equipo del Gore y todo el informe de Contraloría está contenido en nuestro informe". En ese sentido, se le consultó a Mundaca si reconocería que hubo equivocaciones del organismo que lidera, ante lo cual manifestó que "no voy a reconocer aquello". Esto, a pesar que la primera entrega fue fijada para el 31 de marzo, pero Porsche Chile no cumplió y el Gobierno Regional no cobró la boleta. El 22 de mayo tampoco cumplieron a cabalidad, pues en septiembre de 2022 la firma reconoce las complicaciones.

"Levantamos la auditoría, llamamos a Porsche y les dijimos que tienen que cumplirnos con todas las especificaciones técnicas de los 52 camiones. De lo contrario, les dije que no devolvería la garantía.. Porsche cumplió y, además, luego de la auditoría y que los llamamos para que cumplieran, colocamos funcionarios de Diplade y Dipin a hacer seguimiento de cumplimiento de las correcciones, que se cumplen, se corrigen las observaciones técnicas y hoy los camiones están funcionando", dijo, además de reiterar que el informe de Contraloría está basado en el que el Gore realizó.

De igual forma, Mundaca señaló que "yo no puedo reconocer una falla del Gore cuando entregamos dos camiones aljibe", además de endurecer el tono y decir que "yo lo que no voy a aceptar de usted ni de nadie es que se ponga en discusión la honorabilidad de los trabajadores. Hoy día no existe ningún trabajador que tenga ningún tipo de interés que no sea trabajar por el bien común de nuestro territorio. No hay ningún trabajador como el 2012 o 2014 (fraude en la Intendencia). Yo pongo las manos al fuegos por los trabajadores de mi Gobierno Regional y muero por mis trabajadores del Gobierno Regional. De ningún tipo de ninguna naturaleza".

También recordó que durante la campaña, desafió al resto de los candidatos a que abrieran sus cuentas corrientes, porque "nosotros no tenemos nada que ocultar. Lo que hemos hecho en materia de camiones es un procedimiento que se encuentra absolutamente ajustado a las prerrogativas y reglas que existen en el Gore".

Finalmente, planteó su molestia ante lo expresado por parlamentarios: "Cuando quienes tienen que acompañar, fiscalizar y legislar, le imputan dolo a los trabajadores del Gobierno Regional por malversación de fondos públicos, por mal uso de fondos públicos o por defraudar la fe pública, quiero decir que no hay ningún trabajador del Gore que haya defraudado la fe pública en una gran compra de camiones aljibe peticionados por todos los alcaldes y un procedimiento preciso en el cual yo, Gobernador Regional, orienté una auditoría cuando se entregaron los 52 camiones restantes. Esas observaciones se corrigieron y hoy los camiones han jugado un papel fundamental para proveer de agua los territorios que viven sin agua e incluso más: en la comisión investigadora de los incendios (de febrero de 2024) hay un acápite que reconoce el rol de los camiones financiados por el Gore para combatir incendios".

Y aunque sin dar nombres, quizás sus palabras iban dirigidas al diputado Andrés Celis quien –recordemos– presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que se investigara en su momento la compra de estos camiones aljibes. En base a ello, el legislador independiente (ex RN) anunció que presentará una querella criminal en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores, de malversación de caudales públicos.

