Colegio Médico respalda a Jeanette Vega y advierte por renuncias en Hospital de San Antonio: "Cuesta contar con especialistas"

La reciente controversia desatada por la llegada de la exministra Jeanette Vega a la subdirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, situación que derivó en la renuncia no voluntaria de la directora de dicho recinto, Loreto Maturana, fue analizada en detalle por Mauricio Osorio, vicepresidente del Colegio Médico.

En entrevista con radio ADN, el dirigente enfatizó que las normativas actuales otorgan potestades precisas para este tipo de decisiones. Al respecto, mencionó que "la autoridad facultada para realizar estos nombramientos está definida, y es, en este caso, la directora de un establecimiento autogestionado en red… tiene prácticamente las mismas facultades que un director de servicio".

El representante del gremio médico también reflexionó sobre los obstáculos existentes para llenar puestos de carácter técnico en el sistema de salud. "Todo esto que se genera en relación al nombramiento o no nombramiento ha llevado a una insuficiencia para poder cubrirlos. Hay muchos cargos, incluso de alta dirección pública, que están vacantes a lo largo de todo Chile", advirtió.

En cuanto a la designación específica de la extitular de la cartera de Desarrollo Social y Familia en el cargo de subdirectora médica, el vicepresidente del Colmed no dudó en avalar su idoneidad profesional. "Es una salubrista absolutamente conocida, tiene el conocimiento y las competencias, y si la autoridad que tenía que hacer el nombramiento decidió que ella era la persona, ella es la persona", sentenció.

Para reforzar esta postura de respaldo institucional, el vocero complementó sus declaraciones indicando que "nosotros estamos convencidos de que la doctora Vega cumple los requisitos para el cargo y que quien la nombró tenía las facultades para hacerlo… Creemos que la doctora Vega cumple todos los requisitos para asumir este cargo y que puede aportar al hospital de San Antonio desde la subdirección médica".

Finalmente, frente a la posibilidad de que se concreten nuevas salidas de profesionales a raíz de este episodio, Osorio reconoció el escenario adverso. "Hay algunos colegas que han manifestado su decisión de eventualmente renunciar. Eso es parte de la libertad que tiene cualquier trabajador en Chile… A nosotros nos preocupa que se vayan colegas de establecimientos como San Antonio, donde cuesta mucho contar con especialistas. Es una pérdida, pero finalmente cada uno es libre de definir dónde trabajar", concluyó, evidenciando la inquietud del gremio ante la fuga de talentos en zonas complejas.

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