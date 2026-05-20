Valparaíso activa despliegue preventivo ante llegada del fenómeno “Niño Godzilla”

Frente al anuncio de la pronta llegada del fenómeno climático conocido como “Niño Godzilla”, el Municipio de Valparaíso, junto a distintas instituciones, llevó a cabo un nuevo Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

En la instancia se pudo dar cuenta de las acciones preventivas que se han tomado desde la Alcaldía porteña, en marco de su “Plan Invierno”, para hacer frente a las variables de amenazas hidrometeorológicas significativamente superior a los periodos anteriores, tales como limpieza de redes primarias y secundarias de aguas lluvias; mantención del arbolado urbano y el alumbrado público; entre otras medidas de mitigación en puntos identificados como críticos.

La instancia fue liderada por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien sostuvo que “anticiparnos a las posibles complicaciones del invierno es clave para proteger a nuestros vecinos y vecinas. Por eso, nuestros equipos municipales se mantienen desplegados en distintos puntos de la ciudad, realizando labores preventivas y de mejoramiento, además de monitorear permanentemente zonas de riesgo, con el objetivo de evitar situaciones como deslizamientos, remociones en masa o anegamientos durante esta temporada”.

En la misma línea, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, hizo un llamado a la comunidad a "poder realizar tareas preventivas como limpieza de canaletas, despeje del entorno de sus viviendas, reemplazar techumbres en caso de que hayan existido problemas en eventos anteriores; y así, justamente, poder contribuir a la mitigación de estos riesgos”.

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