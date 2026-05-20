Región de Valparaíso se proyecta como el principal destino de viajes para el feriado

Para muchos, el interferiado les permitirá tener un nuevo fin de semana largo; para otros, un día que acortará la semana. Sea cual sea el caso, el Día de las Glorias Navales se convierte en una oportunidad para viajar y disfrutar.

De acuerdo con las proyecciones entregadas por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, relacionadas con turismo interno, es decir, traslados en el territorio nacional, nuevamente, y cómo ha sido la tónica de este año, la región de Valparaíso será el principal destino del país, con más de 100 mil viajes con pernoctación.

La directora regional de Sernatur Valparaíso, Carolina Carrasco, indicó que “se proyectan más de 500 mil viajes en todo el país, y nuestra región concentraría sobre el 18% de estos, es decir, más de 100 mil".

Además, sostuvo que "de proyectarnos como el primer destino de traslados con pernoctación del país, también tendríamos la principal comuna receptora: Viña del Mar, con más de 13 mil viajes; destacándose también Algarrobo y Valparaíso en el top 5 de destinos a nivel nacional. Además, en el top 15 se ubican también las comunas de El Tabo y El Quisco”.

El llamado es a programar los viajes, adoptar todas las medidas de seguridad, y preferir servicios turísticos que se encuentran registrados en Sernatur, especialmente los alojamientos turísticos y turismo aventura, que por ley deben estar registrados.

Para encontrarlos, se puede ingresar a la web serviciosturisticos.sernatur. cl , donde se puede buscar por el nombre del servicio, tipo de servicio y/o comuna.

PURANOTICIA