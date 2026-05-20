Senadora Cariola por megarreforma: "No estamos dispuestos a entregar un regalo tributario a los súper ricos"

La senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), aseguró que la megarreforma tributaria tiene consecuencias concretas para la gran mayoría de los chilenos, especialmente, los sectores más vulnerables y la clase media.

"Lo planteado por parte del Gobierno sobre que 'con menos se hace más' tiene un solo rostro, que es el de quienes más necesidades tienen en nuestro país. Quienes van a tener menos son los que van a tener menos salud, menos derechos sociales, menos educación, con todos los recortes que el gobierno está aplicando para justificar la reducción de recaudación fiscal de la megarreforma”, mencionó la parlamentaria.

En esa línea, destacó la articulación del bloque opositor dentro del Senado contra el proyecto de la megarreforma. "La unidad y la coordinación de este sector político que está aquí presente es muy importante, porque no estamos dispuestos a seguir entregándole un regalo tributario a los súper ricos de nuestro país”, agregó.

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