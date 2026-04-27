Exdirectora del Hospital de San Antonio acusa hostigamiento, evalúa acciones legales y respalda contratación de Jeanette Vega

La contratación de Jeanette Vega en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio trajo consigo la primera de las grandes polémicas que atraviesa su exdirectora, Loreto Maturana, en sus más de 20 años de trayectoria en el sistema público.

A la exjefa del establecimiento le solicitaron la renuncia no voluntaria luego que se hiciera pública la contratación de la exMinistra de Desarrollo Social del Gobierno de Gabriel Boric para que asumiera el cargo de Subdirectora Médica.

Pero argumentando pérdida de confianza y problemas de gestión, se le pidió la salida a la matrona, ingeniera comercial y máster en Salud Pública de la U. de Navarra, quien llegó a completar dos años y dos meses al mando del centro asistencial.

Los cuestionamientos llegan por el fichaje de Jeanette Vega, quien en agosto de 2022 debió salir del Gobierno luego que el entonces Presidente Boric le pidiera la renuncia tras hacerse público un llamado en mayo de ese año a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien días antes llamó a la "resistencia armada".

Es por este motivo que Loreto Maturana se encuentra analizando la presentación de acciones legales por hostigamiento de parte de las autoridades, asegurando que contrató a Jeanette Vega por méritos técnicos, no por ser exMinistra.

En entrevista con La Tercera, la exdirectora del Hospital de San Antonio explicó que "este es un puesto que tiene un perfil muy técnico, la persona debe tener conocimientos tanto en salud pública como en gestión. Y en ese contexto, hablé con Vega, quien vive en la zona. Estuvo dispuesta y feliz de poder asumirlo".

Respecto a la idea de invitarla a sumarse al establecimiento de salud, comentó que "llamé a la Dra. Vega, no llamé a una exministra. Sabía que la doctora Vega es vecina de Santo Domingo, vive acá. Y por su trayectoria se le ofreció el cargo. Aquí cuesta mucho reclutar médicos. Insisto, contraté a una médica con conocimientos en salud pública y en gestión, a quien le ofrecí un cargo netamente técnico y clínico".

Maturana señaló que conoció a Vega durante el año 2016, cuando entró a trabajar en Fonasa, entidad donde justamente era la directora. Y aunque indicó que "no somos personas cercanas", recalcó que "contraté y le ofrecí el cargo a una médico que cumplía con el perfil para un cargo técnico de subdirectora médica".

Acerca de la repercusión política que trajo esta decisión, la exdirectora del Claudio Vicuña subrayó que "jamás pensé que podría generar este revuelo, porque en los hospitales necesitamos médicos que salven vidas, independiente del color político. Además, a este hospital cuesta mucho que un médico acepte venir. Entonces, que una doctora con conocimientos tan específicos y con un currículum tan grande se fije y quiera aceptar un cargo en el Hospital de San Antonio, para nosotros fue súper grato".

Consultada respecto a lo expresado por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), en orden a que la contratación de Jeanette Vega fue una sorpresa, Loreto Maturana expresó que "la tomo como falsa. La tomo como una persecución en contra mío porque, tengo los verificables de que el contrato se envió para procesar la remuneración el día 10 de abril y la doctora asumió 10 días después".

"No tuve ningún reparo de parte del servicio ni la subdirección de gestión de personas de este hospital porque cuando de pronto les llama la atención algo, encuentran algún error en el monto, en el grado, en el pago, esos contratos se devuelven y no se procesan esas remuneraciones", complementó la profesional.

Luego apuntó sus dardos contra el director (s) del SSVSA, Juan Castro, de quien dijo que los motivos esgrimidos para pedirle su renuncia no voluntaria al cargo en el hospital los tomó como "una persecución y un hostigamiento" de su parte, agregando que "no tengo conocimiento de a qué se refieren con este hostigamiento y esta denostación pública cuando dicen que, por reiterados errores en mi gestión, me sacan".

También contó una conversación que tuvo con Castro, quien la citó en el Servicio de Salud al estallar la noticia de la contratación de Vega: "Él me dice que lo habían llamado del Misal para decirle que había versiones encontradas. Le habían dicho que yo había contratado a la Dra. Vega por indicaciones que jamás mencioné", como que fue "por indicación del subsecretario y eso jamás lo he dicho. Luego me llama el jefe de gabinete del subsecretario para preguntarme si esa información era efectiva y le dije que no había dicho eso. Eso no es lo que le había dicho al doctor Castro".

Asimismo, afirmó a La Tercera que "no me esperaba la solicitud de renuncia, porque la reunión terminó bien. Me dijo (el director (s) del SSVSA) que confiaba en mis capacidades técnicas y sentí que respaldaba mi decisión, pero al otro día dio una entrevista diciendo que el nombramiento era un error político".

Fue el jueves 23 de abril cuando el director (s) del SSVSA llama a Loreto Maturana para indicarle que debía pedirle la renuncia a Jeanette Vega por todo el revuelo político, sin embargo la entonces directora del Hospital de San Antonio se negó. "Él me dice que lo piense y me llama a los minutos e insiste en que me dirija a Valparaíso a hablar con él, pero por la realidad del hospital no podía llegar de inmediato. Luego, me dice que me hará llegar un documento y me informa que, por no acatar sus instrucciones y por pérdida de confianza, él me solicita la renuncia", expuso la extitular del hospital.

Su salida vino de la mano de otro problema, pues en su cargo debió haber asumido de manera subrogante la profesional Ximena Parada, sin embargo ella y toda la línea de sucesión se negó a hacerlo. "El impacto es mayor y eso es lo que me preocupa, porque todos estos médicos han sido atraídos porque trabajamos en un plan de reclutamiento y retención de médicos especialistas. Como decía, no es fácil traer médicos a este hospital, a pesar de que estamos tan cerca de Santiago. Y ahora este plan se ve afectado y también porque ven que la medida ha sido súper injusta".

Por último, la exdirectora del hospital adelantó que estudia acciones legales, ya que "estoy con mi staff de abogados viendo qué medidas tenemos que tomar".

PURANOTICIA