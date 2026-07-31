Carabineros recaptura a dos internos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Dos internos que permanecían prófugos tras escapar del Centro Penitenciario de Valparaíso fueron recapturados por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros, en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía Local de Valparaíso.

La evasión de ambos sujetos se registró este jueves 30 de julio, hecho que dio origen a una serie de diligencias investigativas destinadas a establecer su paradero.

Gracias al trabajo especializado del SEBV, fue posible ubicar a los prófugos y concretar su detención. "El día de ayer existió el quebrantamiento de condena de dos reos de la cárcel de Valparaíso. Es por ello que la Fiscalía dispuso que el SEBV realizara las diligencias para ubicarlos, realizando diversas indagaciones, permitiendo que en horas de la madrugada se lograra la detención de estos individuos, quienes pasarán a control de detención", informó la teniente coronel Marycarmen Madiavilla, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros Valparaíso.

Cabe hacer presente que los dos imputados fueron identificados con las iniciales R.F.L.C. y D.M.A.O., ambos de 40 años, quienes fueron aprehendidos por los delitos de fuga y quebrantamiento de condena.

Tras su captura, los dos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal competente para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Finalmente, Carabineros informó que todos los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, organismo que dirige la investigación.

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