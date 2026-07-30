Dos reos abandonan el Centro de Educación y Trabajo de la cárcel de Valparaíso y Gendarmería activa protocolo de búsqueda

Dos personas privadas de libertad abandonaron durante la madrugada de este jueves el Centro de Educación y Trabajo (CET) La Pólvora, en Valparaíso, hecho que motivó la activación de los protocolos de búsqueda por parte de Gendarmería de Chile.

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería Valparaíso informó que los internos cumplían condena bajo un régimen especial orientado a la reinserción social, situación que fue detectada durante las primeras horas.

La institución explicó que los Centros de Educación y Trabajo (CET) son establecimientos penitenciarios especiales destinados a la educación y capacitación laboral de personas condenadas que han accedido a este sistema tras cumplir estrictos requisitos técnicos, entre ellos mantener buena conducta e interés por desarrollar hábitos laborales compatibles con los objetivos de la reinserción social.

Asimismo, Gendarmería precisó por medio de un comunicado que su funcionamiento se encuentra regulado por una normativa específica.

Una vez conocidos los hechos, la institución indicó que activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, coordinando las diligencias con las policías y el Ministerio Público para dar con el paradero de ambos condenados.

Junto con ello, informaron que instruyeron un sumario administrativo con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades asociadas a lo ocurrido.

Finalmente, Gendarmería reafirmó su compromiso con el correcto funcionamiento de los recintos penales y de los establecimientos especiales del país, mientras continúan las diligencias para recapturar a los internos.

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