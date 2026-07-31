Nueva app agilizará la entrega de ayudas a familias afectadas por sistemas frontales en la región de Valparaíso

En el marco de la respuesta del Gobierno frente al sistema frontal, autoridades regionales presentaron en la región de Valparaíso una nueva aplicación móvil destinada a digitalizar en terreno la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). La herramienta, disponible exclusivamente para dispositivos Android y de uso restringido a personal certificado, busca reemplazar el tradicional formulario en papel con el objetivo de agilizar el proceso de levantamiento de información y la entrega de ayudas a las familias afectadas.

Hasta ahora, la aplicación de la FIBE en formato físico, sumada a su posterior digitación, podía extenderse entre 30 y 40 minutos, además del riesgo de extravío de la documentación. Con esta nueva plataforma, los antecedentes son enviados de forma inmediata a la central del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó el impacto que tendrá esta herramienta y valoró el compromiso de los municipios durante el proceso de capacitación.

“Agradecemos a los alcaldes que en días de lluvia hayan mandado a su personal para obtener este software. Con esto se acorta a la mitad el tiempo de recepción de la ficha”.

Para utilizar la aplicación, los funcionarios deben contar con una certificación técnica previa, requisito que les permite realizar el catastro directamente en los hogares afectados. Durante el fin de semana, cuadrillas integradas por autoridades y personal capacitado recorrerán distintos sectores, entre ellos Villa Alemana y la provincia de San Antonio, con el propósito de continuar el levantamiento de información.

Frente a la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos, la autoridad explicó que los catastros son dinámicos, por lo que pueden ser actualizados en caso de que la situación de una vivienda cambie.

“Se puede volver a catastrar y cambiar la categoría del daño. Las personas podrían recibir un diferencial del bono de recuperación”, detalló el seremi.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó los avances en la entrega de las ayudas estatales, tras el anuncio de los primeros pagos por más de 3.200 millones de pesos destinados a las familias que ya completaron el proceso de levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a las personas afectadas a acercarse a sus respectivos municipios para solicitar la aplicación de la ficha en caso de haber sufrido daños en sus viviendas. “Quienes hayan sufrido algún daño en su vivienda o este fin de semana puedan tener algún daño en su vivienda particular, pueden acercarse al municipio, pedir ayuda y solicitar esta ficha FIBE”.

Finalmente, Pérez subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno y las administraciones comunales para agilizar el proceso de catastro y entrega de beneficios.

“Este trabajo no lo podemos hacer nosotros como Estado solos, necesitamos la ayuda de los gobiernos locales y los distintos municipios”.

Por su parte, el concejal de Villa Alemana, Alejandro Gazmuri, entregó detalles sobre el despliegue local y la cobertura del beneficio: “Son seis cuadrillas las que existen que hacen al día casi cien fichas (...). Que la gente sepa que una gotera o una situación en el piso que se mojó pueda llenar la ficha porque son afectaciones de la vivienda y pueden obtener este bono”.

Gazmuri agregó que en la comuna ya suman “alrededor de casi doscientas fichas” levantadas y valoró que vecinos inscritos el viernes pasado ya estén recibiendo su pago.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la tranquilidad de las familias que ya fueron encuestadas, pero que aún no reciben el depósito en su Cuenta RUT, explicando que los pagos se realizarán de manera gradual, conforme se continúe procesando la información recopilada mediante las fichas FIBE en terreno.

PURANOTICIA