Gobernador Mundaca traslada al Ministro de Hacienda las prioridades de inversión para la región de Valparaíso

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar materias vinculadas a la generación de empleo, la inversión pública, descentralización y la reactivación económica de la región de Valparaíso.

Durante la reunión, la autoridad regional expuso el impacto que ha tenido la inversión del Gobierno Regional en la creación de puestos de trabajo, además de plantear los principales desafíos de la región de Valparaíso en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo productivo, reafirmando la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo con el Gobierno Central en beneficio de la región.

Tras el encuentro, Mundaca comentó que “pudimos compartir los desafíos que tiene la región. Hablamos sobre la necesidad de llevar inversión pública al puerto terrestre de Los Andes, el Puerto Terrestre más grande de América Latina, para poder transformarlo en un corredor bioceánico logístico, que facilite la llegada de las mercancías a nuestros principales puertos, que son, finalmente, la puerta de entrada al Pacífico Sur. Hablamos del desarrollo portuario, y del tema de trenes como un medio de transporte sostenible, de la importancia que tienen los trenes para las regiones y, en particular, para la región de Valparaíso".

Además, las autoridades analizaron un tema prioritario para las regiones, como es la descentralización. Al respecto, el gobernador indicó “hablamos de la importancia que tienen los gobiernos regionales en materia de descentralización. Planteamos algunos temas que son importantes para nosotros, que tienen que ver con agilidad, autonomía, que exista flexibilidad en el gasto. El compromiso del ministro fue trabajar para hacer más eficiente el gasto público, para dotar a los gobiernos regionales, probablemente, de mayores herramientas presupuestarias. Compartimos con el ministro que la descentralización le cambia la vida a las personas y que requiere de flexibilidad en términos presupuestarios”.

Junto con esto, ambas autoridades revisaron planteamientos regionales de cara a la próxima discusión presupuestaria. En este contexto, la autoridad regional señaló que “planteamos la necesidad que en el debate presupuestario que se avecina se considere a la región de Valparaíso por lo que es, una de las regiones más importantes del país, la que aloja los principales puertos, que aporta más del 35% del comercio exterior”. En este ámbito se valoró que actualmente se está decidiendo en la región el uso del 2% de emergencia, como un avance significativo en materia de descentralización.

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