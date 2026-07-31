Villa Alemana resiste el sistema frontal sin mayores daños y mantiene intacta su conectividad

Pasos vehiculares habilitados de manera ininterrumpida durante todo el día, esteros sin peligro de desborde, ningún reporte de árboles caídos y sólo algunos anegamientos en viviendas y patios. Ese es el resumen del paso del sistema frontal que afectó desde la madrugada hasta pasado el mediodía de este viernes a Villa Alemana. De acuerdo a lo informado por el municipio, la comuna resistió sin mayores problemas los efectos de la lluvia y el viento, advirtiendo de todos modos que las medidas de prevención se deben mantener considerando que el mal tiempo continuará en los próximos días.

“Han caído casi 40 milímetros de lluvia en la comuna hasta esta hora. Tuvimos sólo tres casas anegadas en su interior y otras tres en sus patios, pero no tuvimos voladuras de techumbres, árboles caídos u otro tipo de daños. La conectividad entre los sectores norte y sur nunca se perdió, el transporte público funcionó de forma normal. Nuestras cuadrillas siguen desplegadas haciendo bacheos en las calles, pero la verdad es que todo está normal. El equipo municipal respondió muy bien, la ciudadanía nos ha apoyado, los dirigentes vecinales también han sido muy certeros en informarnos cuando hay alguna emergencia, así que hemos trabajado coordinadamente”, dijo el alcalde Nelson Estay.

El jefe comunal agregó que “Villa Alemana soportó de buena forma este frente de mal tiempo, pero siempre hay que seguir preparándose, siempre hay que tomar las medidas que sean necesarias. Vamos a tener un invierno muy crudo, así que el llamado es a tener paciencia y cuidarnos”.

El alcalde comenzó la jornada en la central de cámaras y monitoreo ubicada la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, donde junto al mayor Heriberto Albanés revisaron los puntos críticos de la comuna, que hasta ese momento no presentaba problemas. Al mismo tiempo, diferentes cuadrillas bajo la coordinación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres comenzaban el recorrido por diferentes lugares de la ciudad, especialmente los pasos bajo nivel El Bosque, Progreso, Ignacio Carrera Pinto y Riquelme, puentes y cauces de esteros.

Desde la Municipalidad de Villa Alemana destacaron las medidas preventivas tomadas antes del inicio de este sistema frontal, que permitieron que esta vez no hubiese grandes consecuencias que lamentar. Además, recordaron que había disponibles más de siete mil sacos de arena y 1.500 cortes de polietileno para que los vecinos pudieran retirar y disponer de ellos para reforzar la seguridad de sus viviendas.

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