Cancelan la Alerta Roja y declaran Alerta Amarilla para Limache por incendio forestal: siniestro se mantiene en combate

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja y declaró Alerta Amarilla para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Los Laureles 4" se mantiene en combate.

La superficie afectada por las llamas es de aproximadamente 70 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja y declaró Alerta Amarilla para la comuna de Limache por incendio forestal, vigente desde este martes.

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Amarilla, "se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objeto de evitar que el evento crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Trabajan para controlar la emergencia: Bomberos de Limache, Villa Alemana, Quilpué, Quillota, La Cruz, Nogales y lmue, 10 brigadas , 5 técnicos , 3 aviones cisterna, 2 helicópteros, 2 camiones aljibes de la municipalidad de Limache, 1 equipo GRD municipal y 1 skidder de Conaf.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA