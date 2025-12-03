Cancelan la Alerta Roja y declaran Alerta Amarilla para la comuna de Olmué tras control de incendio forestal

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja y declara Alerta Amarilla para la comuna de Olmué por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Alto Olmué" fue "controlado.

La emergencia que se registró la tarde de este miércoles en el sector de Pelumpen consumió una superficie aproximada de 1,5 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred cancela la Alerta Roja y declara Alerta Amarilla para la comuna de Olmué por incendio forestal, "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Fueron despachados a la emergencia: Cuerpo de Bomberos de Olmué, 6 brigadas, 3 técnicos, 3 aviones, 3 helicópteros y 1 camión aljibe de Conaf.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA