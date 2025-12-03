Click acá para ir directamente al contenido
Controlaron incendio forestal que consumió 1 hectárea y que obligó a declarar Alerta Roja en Olmué: no hubo amenaza a viviendas

La Dirección Regional de Senapred en Valparaíso indicó que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

Miércoles 3 de diciembre de 2025 15:53
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el incendio forestal registrado en la comuna de Olmué fue "controlado".

Las llamas del siniestro denominado "Altos de Olmué" consumió una superficie superior a 1 hectárea.

Para la emergencia que "no presentó amenaza a viviendas", fueron desplegadas 7 brigadas, 3 técnicos, 3 aviones cisterna, 3 helicópteros y 1 avión de coordinación de Conaf, además de Bomberos.

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Olmué, la que estará vigente "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

El organismo indicó que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

Por su parte, Chilquinta informó que cortó el suministro de electricidad en los sectores Pelumpen, La Dormida y Quebrada de Alvarado "para resguardar la seguridad de bomberos".

