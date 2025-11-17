Cancelan la Alerta Roja para Limache tras control de incendio forestal que afectó a tres casas y consumió 30 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache, por un incendio forestal que se registró en el sector Los Laureles.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Queronque" fue controlado.

Personal de la Conaf y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Limache y de Villa Alemana combatieron las llamas, acompañados de personal del Municipio de Limache, la Delegación Presidencial y Carabineros.

El fuego que se registró la tarde de este lunes consumió aproximadamente 30 hectáreas de vegetación y afectó a tres viviendas.

Debido a la voracidad del fuego y ante el peligro de estar en las cercanías de una zona poblada, Senapred procedió a declarar Alerta Roja para la comuna.

Además, el organismo activó la mensajería SAE y solicitó evacuar los sectores Borriqueros y parcelación Queronque.

El organismo técnico encargado de las emergencias en nuestro país dio paso a las solicitudes para evacuar a alrededor de 35 personas que residen en estos dos sectores de la comuna de Limache.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, comentó que "tuvimos u incendio de interfaz urbano-forestal que nació en el sector sur de la vía férrea y pasó al sector norte, afectando alrededor de 30 hectáreas".

A su vez, EFE Valparaíso dio a conocer que "para facilitar el trabajo de Bomberos", el servicio del Tren Limache-Puerto, entre Peñablanca y Limache, estuvo interrumpido. El servicio de trenes funcionará solo entre Puerto y Peñablanca. Para continuar el viaje activaremos buses entre Limache y Peñablanca".

No obstante, posteriormente indicaron que "finalizaron los trabajos de Bomberos en el sector Queronque", por lo que se normalizó de manera paulatina el servicio.

En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache, por incendio forestal.

(Imagen: @conaf_valpa)

PURANOTICIA