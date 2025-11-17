Incendio con Alerta Roja en Limache afectó a tres casas, obligó a evacuar a 35 personas y consumió más de 30 hectáreas de vegetación

Tres viviendas se vieron afectadas parcialmente por un incendio de interfaz urbano-forestal que se registró la tarde de este martes 17 de noviembre en el sector Los Laureles de Limache, el que además consumió 30 hectáreas de vegetación.

Personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Limache y de Villa Alemana combatieron las llamas, acompañados de personal del Municipio de Limache, la Delegación Presidencial y Carabineros.

Debido a la voracidad del fuego y ante el peligro de estar en las cercanías de una zona poblada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) procedió a declarar Alerta Roja en Limache por incendio forestal.

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, señaló que "en base a la información provista por Conaf, se ha declarado Alerta Roja por incendio forestal para la comuna de Limache. Asimismo, se ha activado la mensajería SAE para reforzar el proceso de evacuación en los sectores Borriqueros y parcelación Queronque".

De esta manera, el organismo técnico encargado de las emergencias en nuestro país dio paso a las solicitudes para evacuar a alrededor de 35 personas que residen en estos dos sectores de la comuna de Limache, para evitar daños en la salud o integridad de los vecinos que residen en las cercanías. El proceso se llevó sin mayores contratiempos.

En tanto, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, complementó diciendo que "se ha decretado Alerta Roja, lo que significa que se han priorizado los recursos y estamos acá junto a todo el personal buscando la forma de contener el incendio. Se decretó una Alerta SAE para poder evacuar ciertos sectores que corrían riesgos".

Y agregó que "el equipo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Limache, el equipo de Emergencia y el equipo social ya se encuentran trabajando en el sector para poder enfrentar lo más rápido posible esta emergencia".

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, comentó que "tuvimos u incendio de interfaz urbano-forestal que nació en el sector sur de la vía férrea y pasó al sector norte, afectando alrededor de 30 hectáreas".

A su vez, la empresa EFE Valparaíso dio a conocer que "para facilitar el trabajo de Bomberos", el servicio del Tren Limache-Puerto, entre Peñablanca y Limache, estuvo interrumpido. El servicio de trenes funcionará solo entre Puerto y Peñablanca. Para continuar el viaje activaremos buses entre Limache y Peñablanca".

No obstante, posteriormente indicaron que "finalizaron los trabajos de Bomberos en el sector Queronque", por lo que se normalizó de manera paulatina el servicio.

Cabe hacer presente que el fuego está siendo combatido por ocho brigadas de Conaf, apoyadas por cuatro aeronaves y los cuerpos de Bomberos de Limache y Villa Alemana, en conjunto con el personal del Municipio de Limache.

Importante es señalar que, hasta el momento, la emergencia no ha dejado personas lesionadas ni heridas, ni tampoco viviendas comprometidas por acción del fuego.

