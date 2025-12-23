Click acá para ir directamente al contenido
Cancelan la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua tras extinción de incendio forestal: no hubo daños a personas ni en viviendas

Las llamas del siniestro denominado "Rangi Moana" consumieron una superficie aproximada de tres hectáreas.

Martes 23 de diciembre de 2025 22:05
La Dirección Regional de Senapred Valparaíso canceló la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Rangi Moana" fue "extinguido".

Las llamas consumieron una superficie aproximada de tres hectáreas, pero no causaron afectaciones en personas ni daños en viviendas.

LEER TAMBIÉN: Declaran Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: 3 hectáreas han sido consumidas

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este martes 23 de diciembre de 2025.

Trabajaron en el lugar: Cuerpo de Bomberos de Isla de Pascual, 1 brigada terrestre de Conaf, 1 aljibe municipal y apoyo de la comunidad Muto´i Hare Tavana.

