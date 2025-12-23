Cancelan la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua tras extinción de incendio forestal: no hubo daños a personas ni en viviendas

La Dirección Regional de Senapred Valparaíso canceló la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Rangi Moana" fue "extinguido".

Las llamas consumieron una superficie aproximada de tres hectáreas, pero no causaron afectaciones en personas ni daños en viviendas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este martes 23 de diciembre de 2025.

Trabajaron en el lugar: Cuerpo de Bomberos de Isla de Pascual, 1 brigada terrestre de Conaf, 1 aljibe municipal y apoyo de la comunidad Muto´i Hare Tavana.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA