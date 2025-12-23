Declaran Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: 3 hectáreas han sido consumidas

La Dirección Regional de Senapred Valparaíso declaró Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Rangi Moana" se mantiene en "combate".

Las llamas han consumido una superficie aproximada de tres hectáreas de pastizal.

Las emergencia presenta "velocidad de propagación alta, intensidad y longitud de llama alta".

Al momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna de Isla de Pascua.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA