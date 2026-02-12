Cancelan la Alerta Roja en Limache tras control de incendio forestal que consumió más de 1.5 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Hacienda Limache" fue controlado.

La emergencia que se inició durante la tarde de este jueves consumió una superficie aproximada de 1.52 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este jueves 12 de febrero de 2026.

Cabe señalar que Senapred activó la mensajería SAE para solicitar evacuar el sector Hacienda Limache.

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA