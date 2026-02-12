Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Cancelan la Alerta Roja en Limache tras control de incendio forestal que consumió más de 1.5 hectáreas

Cancelan la Alerta Roja en Limache tras control de incendio forestal que consumió más de 1.5 hectáreas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Hacienda Limache" fue controlado.

Cancelan la Alerta Roja en Limache tras control de incendio forestal que consumió más de 1.5 hectáreas
Jueves 12 de febrero de 2026 22:14
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Hacienda Limache" fue controlado.

La emergencia que se inició durante la tarde de este jueves consumió una superficie aproximada de 1.52 hectáreas.

LEER TAMBIÉN: Declaran Alerta Roja para Limache por incendio forestal que se desarrolla cercano a sectores habitados

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este jueves 12 de febrero de 2026.

Cabe señalar que Senapred activó la mensajería SAE para solicitar evacuar el sector Hacienda Limache.

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA

Cargar comentarios