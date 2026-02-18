Cancelan la Alerta Amarilla para Quintero tras control de incendio forestal que consumió 8.5 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla para la comuna de Quintero por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Loncura" fue controlado.

La emergencía que se declaró la tarde de este miércoles consumió una superficie aproximada de 8.5 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Amarilla para la comuna de Quintero por incendio forestal, que se mantuvo vigente este miércoles.

Recursos desplegados en la emergencia: Bomberos de Quintero; 3 brigadas, 4 técnicos y 4 aviones de Conaf.

(Imagen: @jriquelmediaz)

