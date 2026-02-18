Declaran Alerta Amarilla para Quintero por incendio forestal que mantiene un "comportamiento complejo"

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Quintero por incendio forestal.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Loncura" se mantiene en combate.

La emergencia que se inició la tarde de este miércoles ha consumido una superficie aproximada de 3 hectáreas.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, informó que “el incendio actualmente mantiene un comportamiento complejo".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Quintero por incendio forestal, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

