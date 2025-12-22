Cancelan Alerta Roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal que consumió 150 hectáreas y destruyó una vivienda en La Foresta

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso, canceló la Alerta Roja para las comunas de La Ligua y Zapallar por incendio forestal, la que se encontraba vigente desde el domingo 21 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "La Foresta de Zapallar" se mantiene en "combate".

Las llamas afectaron una superficie aproximada de 150 hectáreas, destruyeron una vivienda y dejaron a dos personas lesionadas.

Cabe señalar que a raíz de este siniestro, este domingo 21 se realizó el envío de mensajería SAE solicitando la evacuación de la población 18 de Septiembre.

Así es como alrededor de un centenar de personas debieron abandonar sus viviendas y ubicar un lugar de seguridad a la espera de nuevas órdenes.

Trabajan en el lugar: Bomberos de Zapallar, La Ligua, Papudo, Nogales, Cabildo, Quintero, Puchuncaví y Quillota, cinco técnicos de Conaf, 12 Brigadas de Conaf, 8 aeronaves, Carabineros, cinco camiones aljibe municipales.

Además, personal de Conaf continúa trabajando en el control de la propagación del incendio mediante líneas de control, además de líneas húmedas y lanzamientos de agua con retardante desde aeronaves.

De acuerdo a lo anterior, se informa el término o disminución de las condiciones que dieron origen a la declaración de Alerta Roja.

(Imagen: @UnonoticiaChile)

PURANOTICIA