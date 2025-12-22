Incendio forestal en Zapallar no presenta mayor avance y sería contenido este lunes: pese a ello, Alerta Roja se mantiene vigente

En combate continúa el incendio forestal que se inició durante este fin de semana en el sector La Foresta de Zapallar, en el litoral norte de la región de Valparaíso.

Información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) da cuenta que la emergencia en la comuna ya ha consumido más de 100 hectáreas.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) reportó dos personas lesionadas y una vivienda destruida.

A raíz de este incendio forestal, este domingo 21 se realizó envío de mensajería SAE solicitando la evacuación de la población 18 de Septiembre.

Así es como alrededor de un centenar de personas debieron abandonar sus viviendas y ubicar un lugar de seguridad a la espera de nuevas órdenes.

En consideración a este antecedente y en base a la información técnica de Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para La Ligua y Zapallar.

"Vigente se encuentra la Alerta Roja para las comunas de La Ligua y Zapallar por incendio forestal, que no presenta mayor avance, pero sí bastantes puntos calientes y fumarolas en las cercanías del perímetro, pero que ya es combatido por brigadas y helicópteros de Conaf", señaló Patricio Balladares, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf.

De igual forma, indicó que "en este incendio forestal afortunadamente no hay riesgo para viviendas y, de mantenerse las condiciones, probablemente durante la jornada de hoy esté contenido y próximamente controlado".

La planificación de Conaf para combatir la emergencia consta de seis técnicos, cinco brigadas, cuatro de agua (PC-CODE), dos helicópteros y un puesto de mando.

PURANOTICIA