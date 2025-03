Brito vs Sharp : Denuncia de la gestión Nieto contra la Alcaldía Ciudadana desata «Guerra de Jorge's» por el Senado en Valparaíso

La denuncia presentada ante Fiscalía por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en contra de la administración de Jorge Sharp por supuestos vicios en la licitación de las luminarias públicas de la ciudad, ha desatado una fuerte pugna política en la izquierda local; esto, ya que no son pocos los que atribuyen el hecho más que nada a una estrategia electoral para debilitar las opciones senatoriales de la ex autoridad.

Ha sido el propio ex jefe comunal quien más de alguna vez ha reconocido que una de las opciones que baraja para su futuro político es competir por uno de los cinco escaños que entrega la región de Valparaíso en el Senado, mismo espacio que también es pretendido por el actual diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, por lejos quien criticó más duramente a la gestión Sharp tras la entrega de antecedentes a Fiscalía.

Pero antes de entrar en el detalle de esta verdadera «Guerra de los Jorge's», vale hacer presente que la alcaldesa Nieto –acompañada de Brito y un grupo transversal de concejales porteños– llegaron al Ministerio Público para denunciar presuntos "vicios e inconsistencias" asociadas a la licitación del proyecto para el recambio de más de cinco mil luminarias de la Ciudad Puerto, cuyo monto ascendió $1.772 millones.

La autoridad comunal (Frente Amplio) sostuvo que "una comisión, cuya finalidad era precalificar, indicó que ninguno de los oferentes cumplía con las bases de la licitación. Después, la comisión evaluadora da una orden para que, sin fundamento alguno, se recalifique esa fundamentación y así pasan tres oferentes al siguiente nivel". Y precisó que "tenemos antecedentes suficientes para decir que el proceso de licitación se condujo para distintos fines que no me compete a mí decir por qué ellos lo hicieron, pero eso significó manipular de cierto modo ese proceso licitatorio”.

Tras las declaraciones de Nieto, intervino el diputado Jorge Brito (FA), quien aseguró en el punto de prensa que "el «Caso Luminarias» llegó a Valparaíso y es la Alcaldesa quien lo ha podido destapar, porque se asignaron a dedo 1.700 millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos para poder ofertar. Hay que averiguar de quién es el dedo que indicó a esta empresa para adjudicarse la licitación".

POR QUÉ A FISCALÍA

Ahondando en la tesis de que esta acción presentada ante Fiscalía obedecería a una estrategia electoral, vale tener en cuenta que tanto Jorge Sharp como Jorge Brito han mostrado su disposición para competir por el Senado en la V Región. Y es que al ver la composición de la Cámara Alta, la lógica indica que sólo uno de ellos podría llegar a erigirse como Senador, considerando que ambos apuntan a un electorado similar.

Así es como surge una de las grandes interrogantes: ¿Por qué la administración frenteamplista en Valparaíso decide recurrir directamente al Ministerio Público y no llevar los antecedentes –por ejemplo– a la Contraloría? Y es que el ente fiscalizador podría determinar si hubo irregularidades (o no), de tal manera que, si los "vicios e inconsistencias" existieron, recién ahí poder haber acudido a Fiscalía.

Al respecto, el diputado Jorge Brito explicó en diálogo con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl, que "lamentablemente, los antecedentes que tenemos son graves y creemos que se han configurado delitos. Por eso fuimos directo a la Fiscalía". En ese sentido, señaló que hay tres delitos posibles: "Tráfico de influencias, negociación incompatible y falsificación de instrumento público, en cuanto se autoriza a una empresa que no cumple con los requisitos legales a adjudicarse la licitación de $1.700 millones".

Luego, el parlamentario precisó que "parte de mi trabajo es legislar, fiscalizar y representar. Tengo 100% de asistencia en el Congreso, pero 2/3 están en la calle (...) Apoyamos al alcalde Sharp en su momento, pero en el último periodo se fueron consagrando algunas prácticas –especialmente en relación con privados– y nosotros empezamos a levantar las alertas, y la comunidad y funcionarios nos han ido entregando (información) y estamos en la obligación de derivarlo a la justicia cuando vemos que hay antecedentes suficientes de que se pudieron haber cometido delitos".

¿RENCILLAS POLÍTICAS?

Una vez que explicara ese primer punto, Brito se centró en la crítica que apunta a que detrás de la denuncia de la Alcaldesa ante Fiscalía hay una estrategia electoral, frente a lo cual manifestó que "hay algo que el ex alcalde Sharp parece que no entendió mucho, y es que Valparaíso es más grande que cualquiera de nosotros. Yo tengo un 100% de asistencia en el Congreso, mi esfuerzo está en el territorio, pero la verdad es que ninguna pretensión personal nos puede llevar a jugar con algo tan delicado como lo que hemos presentado ante Fiscalía y que, esperamos, que sea investigado".

También comentó a Puranoticia.cl que "si bien, algunos lo quieren llevar a la pelea, yo le puedo comprometer algo: mi disposición a ir al Senado es una disposición porque dependo de un diseño colectivo. (...) En segundo lugar, el país y, especialmente la comuna de Valparaíso, requiere buena gestión, no requiere que el Alcalde esté en redes sociales peleando con el Presidente, sino que requiere que el Alcalde esté comprometido con atender los problemas de la comuna, cuestión que no vimos durante los últimos años en el Municipio liderado por el (ex) alcalde Jorge Sharp".

Pero el tema en cuestión también fue abordado por la ex autoridad apuntada por el Frente Amplio, Jorge Sharp, quien en diálogo con Puranoticia.cl comentó que "esto se da en el marco de un momento político bien importante, donde se están definiendo candidaturas parlamentarias y en momentos como estos aparece la ambición, el tratar de ganar elecciones por secretaría, como lo intentó hacer un sector de la derecha y concejales que permanentemente estuvieron obstruyendo nuestra gestión en los tiempos que estuve en la Alcaldía Ciudadana, y no es muy distinto".

Consultado respecto a si creía que con esta denuncia lo que buscan es dejarlo afuera de la carrera por el Senado en Valparaíso, el abogado de profesión planteó que "me parece que es una hipótesis plausible. Creo que también está un poco esta obsesión que tiene este sector del Frente Amplio respecto de lo que representa la Alcaldía Ciudadana o el proyecto político que me toca encabezar, que está puesta en bloquear cualquier tipo de posibilidad de proyección electoral a nivel parlamentario o a otro nivel, así que creo que es una hipótesis plausible".

No obstante, afirmó que "me parece que aquí lo que importa, a propósito de lo que estamos hablando, es que ya vamos avanzando en la gestión de la actual Alcaldesa y creo que la pregunta que se abre para muchos vecinos de Valparaíso es si la actual Alcaldesa va a gobernar la ciudad, si se va a hacer cargo de cumplir con sus promesas de campaña o si va a ser parte de este diseño electoral, de este diseño político que lidera este Diputado y que también lidera otro sector del Frente Amplio. Pero claramente aquí hay un aprovechamiento político, hay un intento de ensuciar el nombre de un proyecto político que tuvo ocho años, como la Alcaldía Ciudadana".

EXPLICA ACUSACIONES

Más allá de esta «Guerra de los Jorge's», Sharp también abordó las acusaciones dirigidas en su contra por la administración de la alcaldesa Nieto, diciendo que las bases de la licitación de las luminarias públicas "nunca se cambiaron. En toda licitación hay una unidad técnica que evalúa las ofertas que se presentan. Esa unidad técnica –que está a cargo de la Dirección de Operaciones, en particular de alumbrado público por funcionario que tampoco es de mi confianza, que viene de años y que yo no designé– realizó un informe que no se ajustaba a lo que las bases señalaban".

Es así como la Dirección de Asesoría Jurídica de la «Alcaldía Ciudadana» hizo ver esto con el objetivo que dicha unidad técnica corrigiera el informe. En ese sentido, argumentó que "se estaban pidiendo más requisitos que los que las bases señalaban o se estaban pidiendo que se evaluara por más aspectos que lo que las bases exigían. Por tanto, se realizó un segundo informe, el cual dejaba sin efecto el primero. Eso generó como consecuencia que en la licitación apareciera un conjunto de oferentes".

Junto a recalcar que fue el informe evaluador el que en su momento se cambió, no el informe de la licitación, Jorge Sharp sostuvo que "si la Dirección de Asesoría Jurídica no hubiese actuado de la forma en que actuó, nosotros hubiéramos incurrido en una ilegalidad porque hubiésemos hecho una licitación que no estaba conforme a las bases, y eso es muy claro porque no hay ningún problema. Luego se votó a favor, nadie dijo nada y no hubo observación legal ni de Asesoría Jurídica."

Finalmente expuso que "una licitación no es un concurso de designar a dedo o a una determinada empresa, como se ha tratado de señalar, sino que es un proceso reglado en el que existen etapas, donde intervienen muchas personas. De hecho, la denuncia que hacen estas personas no es ni siquiera contra mí, no tiene ni siquiera mi nombre".

Sólo a modo de contexto, vale hacer presente que son cerca de 100 mil vecinos de Valparaíso los que se iban a ver beneficiados con el proyecto «Mejoramiento Parque de Alumbrado Público», el cual fue aprobado en su momento por el Concejo Municipal durante el año 2024 en la gestión Sharp. Y aunque el plazo de ejecución era de 12 meses, éste debió ser paralizado por las presuntas anomalías, por lo que el recambio a tecnología LED de 5.108 luminarias tendrá que seguir esperando...

PURANOTICIA