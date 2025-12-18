Core de Valparaíso da luz verde a auditoría externa al Gobierno Regional para fortalecer transparencia y probidad en la entidad

Con énfasis en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de los mecanismos de control, se aprobó de forma unánime una auditoría externa al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, iniciativa que responde a la necesidad de establecer certezas en la administración del presupuesto regional de $111 mil millones.

La solicitud fue planteada por la Bancada del Partido Republicano y apoyada por Chile Vamos, que explicaron que una auditoría externa constituye una decisión responsable y necesaria para resguardar el correcto uso de los recursos públicos.

En ese sentido, el jefe de la Bancada Republicana, Cristián Fuentes, sostuvo que "destinar un monto acotado a este proceso –en línea con experiencias previas en otras regiones– resulta plenamente razonable frente a la magnitud del presupuesto administrado por el Gobierno Regional". Y es que a su juicio, "la auditoría debe entenderse como una herramienta concreta para fortalecer la transparencia, la probidad y la calidad de la gestión institucional".

A juicio del consejero de derecha, existen antecedentes recientes a nivel nacional que justifican la pertinencia de este tipo de revisiones externas, y recordó que en regiones como La Araucanía, Biobío y Antofagasta, auditorías de similares características permitieron detectar millonarios montos no rendidos, iniciar procesos de recuperación de recursos y, en algunos casos, dar origen a denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio fiscal. Bajo ese contexto, afirmó que estos mecanismos no sólo son pertinentes, sino urgentes, cuando se busca resguardar el interés público.

Por su parte, la consejera regional por la provincia de Marga Marga y presidenta de la Comisión de Inversiones, Elsa Bueno, reforzó el planteamiento señalando que "la auditoría externa representa una señal clara y concreta de transparencia". Desde su rol, sostuvo que "cuando se administran recursos públicos de tal magnitud, el estándar de control no puede ser mínimo ni reactivo, sino preventivo y acorde a la responsabilidad que se tiene con los vecinos de la región de Valparaíso".

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca subrayó que "hoy se ha votado favorablemente la apertura presupuestaria, a propósito de que la semana pasada se promulgó la Ley de Presupuesto 2026, y tengo un periodo perentotorio de 10 días para presentar la apertura presupuestaria ane el Consejo Regional".

"En esta apertura presupuestaria hemos incorporado también recursos para realizar una audiridad al interior del Gobierno Regional, de manera de dar señales en materia de transparencia, en materia de probidad y que no quede ninguna duda de que los recursos que administra el Gore se utilizan y se destinan de buena manera", sentenció la máxima autoridad regional.

En ese sentido, se concordó en que la aprobación unánime de la auditoría externa representa una oportunidad para mejorar los procesos, fortalecer la gestión pública y demostrar con acciones concretas el compromiso del Core con la transparencia, la probidad y el uso responsable de los recursos destinados al desarrollo de la región.

