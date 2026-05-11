Asociación Chilena de Municipalidades rompe el silencio por denuncia de maltrato laboral: vicepresidenta  Delfino pide investigación

La vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió a la denuncia por presuntos episodios de maltrato laboral al interior de la entidad, acusaciones que apuntan contra el secretario ejecutivo (s) del organismo, Carlos Andrade Olate.

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal aseguró que la situación debe ser abordada por la directiva de la asociación y recalcó la gravedad de los antecedentes conocidos durante los últimos días.

“Lamento que no se haya podido concretar la reunión que venimos planteando hace ya varias semanas, diría que al menos una semana que estamos solicitando una reunión de directorio y también una reunión del comité ejecutivo y que quedaron de enviarnos la fecha durante la semana pasada, pero que no se ha convocado”, afirmó.

La autoridad comunal sostuvo que precisamente este tipo de situaciones deben ser discutidas por la mesa directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades.

“Eso es parte también de las materias que debemos conversar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades”, expuso la alcaldesa de Quinta Normal.

Asimismo, la autoridad de la región Metropolitana manifestó que "la denuncia que nos llegó a varios alcaldes y alcaldesas es grave y uno no puede minimizar los temas de maltrato al interior de los ambientes laborales”.

En esa línea, indicó que "yo espero que ya se hayan iniciado las investigaciones correspondientes y es parte también de lo que nosotros vamos a consultar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidad”.

Las declaraciones de la vicepresidenta de la AChM surgen luego de la publicación realizada por Puranoticia.cl la semana pasada, donde se reveló una denuncia interna que acusa un complejo clima laboral al interior de la asociación.

El documento, al que accedió este medio, apunta directamente contra Carlos Andrade, actual secretario ejecutivo (s) de la entidad, describiendo presuntos episodios de hostigamiento, gritos, amenazas de despido y tensión permanente hacia funcionarios.

Uno de los hechos relatados en la denuncia habría ocurrido el pasado 30 de abril, cuando Andrade protagonizó un fuerte altercado verbal contra una funcionaria mientras ésta realizaba una llamada telefónica.

“Los funcionarios presenciaron los gritos destemplados e insultos que el Sr. Andrade Olate dirigía a una funcionaria, en una mezcla de recriminaciones laborales, cuestionamientos personales e insultos a su dignidad profesional”, señala el escrito.

El documento también sostiene que no se trataría de situaciones aisladas y describe un ambiente marcado por el temor entre trabajadores de la institución.

Junto con ello, Puranoticia.cl recogió el testimonio de una funcionaria de la AChM, quien aseguró que “la gente viene con miedo a la pega” y que existirían constantes gritos, amenazas de despido y cuestionamientos a la capacidad profesional de trabajadores.

La trabajadora además sostuvo que varios funcionarios evitarían espacios comunes por temor a interactuar con Andrade y que existiría preocupación ante posibles represalias laborales.

Cabe señalar que Carlos Andrade Olate es hijo del exministro socialista Osvaldo Andrade y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades, organismo presidido por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

PURANOTICIA