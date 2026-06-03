Desalojan ocupación ilegal en Laguna Verde y retiran rucos desde terrenos fiscales

Personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Valparaíso participó en un procedimiento de desalojo de un ocupante ilegal de un bien nacional de uso público ubicado en el sector Playa Grande de Laguna Verde, en la comuna porteña.

La diligencia se realizó en cumplimiento de la Resolución Exenta N.° 553, de fecha 18 de marzo de 2026 y contó con el apoyo de la Seremi de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, Carabineros y personal del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de la Armada de Chile.

En paralelo, en el sector Otaegui, que también conecta con la playa, se detectaron diversos rucos y una estructura de mayores dimensiones emplazados en terrenos fiscales. Tras la verificación, se desalojó y se removió, con el objetivo de prevenir nuevas ocupaciones ilegales y resguardar el libre acceso de la comunidad al borde costero.

Ambos procedimientos se desarrollaron sin incidentes y permitió recuperar espacios de uso público, fortaleciendo las condiciones de seguridad en el sector.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de Fragata LT Jacob Silva, indicó que “desde muy temprano, los equipos de la Capitanía de Puerto de Valparaíso en conjunto a un tremendo esfuerzo interagencial con la Seremi de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Valparaíso y Carabineros, entre otros, nos encontramos efectuando un desalojo en Laguna Verde. Este es el segundo desalojo que realizamos en Valparaíso, esta vez sacando a una persona que estaba de forma ilegal en la playa”.

Estas acciones permiten dar una señal y decirle a la comunidad de que los espacios públicos son de todos los chilenos y, en base a eso, agregó que "estamos operando el día de hoy, de manera tal de devolverle esos espacios públicos a los ciudadanos y evitando que terceros se tomen estos espacios que son de todos los chilenos".

Por su parte, el director de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, Christian Órdenes, señaló que "en virtud del principio de coordinación, hemos acudido al llamado realizado por la Delegación Presidencial y la Capitanía de Puerto para hacer el retiro de una estructura que se encontraba emplazada de forma ilegal en la Playa Grande de Laguna Verde y se encuentran todos los equipos municipales con disposición de cuadrillas y maquinarias para efectuar el retiro del material”.

PURANOTICIA