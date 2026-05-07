Gritos, amenazas y miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades: las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade

Un complejo escenario interno es el que estaría atravesando la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), luego que una denuncia enviada a un parlamentario acusara graves episodios de maltrato laboral y un clima de temor generalizado al interior de la institución.

El documento, al que tuvo acceso Puranoticia.cl, apunta directamente contra Carlos Andrade Olate, actual secretario ejecutivo (s) de la AChM, y describe presuntas situaciones de hostigamiento, gritos, amenazas de despido y tensión permanente hacia funcionarios.

La denuncia comienza relatando un episodio ocurrido el pasado 30 de abril, cuando –según el escrito– Andrade habría protagonizado un fuerte altercado verbal contra una funcionaria de la asociación mientras ésta realizaba una llamada telefónica.

"Los funcionarios presenciaron los gritos destemplados e insultos que el Sr. Andrade Olate dirigía a una funcionaria, en una mezcla de recriminaciones laborales, cuestionamientos personales e insultos a su dignidad profesional”, señala el documento.

El texto agrega que la trabajadora afectada terminó llorando y refugiándose en uno de los baños de la institución, donde –según se describe– fue auxiliada por otras mujeres presentes en el lugar.

El documento al que accedió Puranoticia.cl asegura que no se trataría de un hecho aislado. “Lo peor de todo, es que no se trata de un hecho aislado”, señala la denuncia, agregando que algunos trabajadores incluso evitarían espacios comunes por temor a interactuar con Andrade.

Según el escrito, funcionarios habrían adoptado prácticas como tomar café en los baños o retirarse de ciertos sectores cuando el directivo circula por las dependencias. El texto también acusa que Andrade permanecería frecuentemente en el acceso de recepción de la AChM para controlar atrasos y recriminar públicamente a funcionarios, generando –según describen– un ambiente “de intolerable tensión”.

Asimismo, el documento cuestiona aspectos de la gestión administrativa del secretario ejecutivo, haciendo referencia a viajes regionales junto a una funcionaria administrativa y al uso de tiempo laboral fuera de las dependencias institucionales. Incluso afirma que existe preocupación entre trabajadores por posibles represalias laborales y que varias situaciones se habrían manejado informalmente.

REINA EL MIEDO

Junto con el documento, Puranoticia.cl conversó con una trabajadora de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien solicitó expresamente mantener su identidad en reserva por temor a represalias laborales.

La funcionaria confirmó que existiría un ambiente interno marcado por el miedo y la tensión. “En la Asociación Chilena de Municipalidades se escucha todo para afuera de la oficina y, además, el último episodio fue en un horario donde había mucha gente afuera en las oficinas. Él se sale de sí muy rápido y te empieza a gritar y a dañar la parte emocional, hasta que al final quedas sin poder decirle mucho”, afirmó.

La trabajadora sostuvo además que los cambios de ánimo de Andrade generan incertidumbre constante, ya que "él llega súper bien y de repente, a pito de nada, cambia. La gente viene con miedo a la pega. Y entre los compañeros hablamos de lo que pasa, porque todos están con susto ya que piensan que pueden ser despedidos. Siempre pasa algo, siempre gritonea a alguien, amenaza con despidos o habla de poca capacidad profesional. Y esto pasa con hombres y con mujeres”.

La funcionaria también abordó el rol que ha tenido el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, diciendo que él "ha tratado de hacer como que siempre nos brinda apoyo y todo, pero obviamente no hay nada formal. Se le escapa un poco de las manos porque no hay nada formal. Solo una buena intención. Pero Carlos Andrade siempre está en los medios de comunicación por algo”.

Según explicó, el temor a perder el trabajo sería precisamente una de las razones por las cuales no existirían denuncias formales. "Como todos tienen miedo, nadie denuncia el tema de manera formal. Al final uno le tiene miedo a la Ley Karin, porque aprietas un poco al de recursos humanos y termina diciendo quién fue el que acusó y al final nosotros no somos tantos funcionarios, entonces como se va a saber quién fue”, relató.

QUIÉN ES CARLOS ANDRADE

Carlos Andrade Olate (hijo del exministro socialista Osvaldo Andrade) se desempeña actualmente como secretario ejecutivo (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades, organismo que reúne a alcaldes de distintas comunas del país.

Según antecedentes públicos, Andrade asumió mayores responsabilidades dentro de la AChM desde enero de 2026, bajo la presidencia del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Su nombre ha aparecido anteriormente en publicaciones de prensa relacionadas con cuestionamientos a su remuneración y a su nombramiento dentro de la entidad.

De acuerdo con reportajes publicados por medios de comunicación, Andrade percibiría una remuneración superior a los $7 millones mensuales, situación que generó controversia debido a que no contaría con título profesional.

Entre esas publicaciones se encuentran reportajes difundidos por BioBioChile y El Desconcierto, donde se abordaron cuestionamientos sobre su ascenso dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades y las funciones que cumple en la entidad.

En dichos artículos también se recoge la defensa realizada desde la propia asociación, donde se argumenta que la remuneración respondería a las responsabilidades asumidas y a labores de coordinación dentro del organismo.

PURANOTICIA