Detienen en Valparaíso a delincuentes cuyo robo fue grabado y viralizado en redes sociales

Un violento robo al interior de un vehículo estacionado en los cerros Alegre y Concepción de Valparaíso terminó con tres hombres adultos detenidos. El hecho cobró gran notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa el momento exacto del ilícito.

En las imágenes viralizadas, se aprecia cómo un sujeto sale por la ventana previamente rota de un automóvil blanco para sustraer diversos objetos. Mientras tanto, un vehículo azul esperaba a los delincuentes para facilitar la huida, y otro individuo corría con bolsos y mochilas robadas.

Al verse descubiertos por un transeúnte que registraba la escena, los antisociales escaparon rápidamente. En el registro audiovisual se escucha claramente la advertencia del testigo: “Te tengo grabado, conch*****”.

La difusión del video y la alerta vecinal activaron un operativo inmediato de Carabineros, logrando identificar y ubicar a los responsables gracias al apoyo de las cámaras de televigilancia del sector.

Al respecto, el mayor Felipe Castillo, comisario de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso, destacó la eficacia del procedimiento:

“El día de hoy, a raíz de un comunicado que se realiza por vecinos de Cerro Alegre y Cerro Concepción, un trabajo mancomunado que se lleva a cabo con personal de Carabineros de la Octava Comisaría Florida, se logra la detención de tres hombres adultos, los cuales momentos antes habían efectuado el robo interior de especies de vehículo”.

Asimismo, el oficial resaltó la velocidad de la respuesta policial:

“En menos de 30 minutos, personal de la Sección de Investigación Policial de la Octava Comisaría Florida logra la detención y la recuperación de las especies y el vehículo que participó de este hecho”.

Los tres detenidos, junto con las evidencias recuperadas, quedaron a disposición del Ministerio Público, organismo que determinará las medidas judiciales correspondientes para los imputados.

PURANOTICIA