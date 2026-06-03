Diputado Venegas presenta acción judicial contra alcalde de Puchuncaví

Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegó el diputado Nelson Venegas para acompañar al abogado Felipe Flores, quien presentó una solicitud de apercibimiento contra el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, en el marco del recurso de protección vinculado a la grave crisis sanitaria y medioambiental que afecta a vecinos de La Chocota, en Puchuncaví.

“El día de hoy, aquí en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, he acompañado al abogado Felipe Flores Cornejo, quien está llevando este juicio, o este recurso de protección básicamente, destinado a proteger a la gente que vive en el sector de La Chocota”, comenzó indicando el parlamentario.

La acción busca que la Municipalidad de Puchuncaví, a través de su alcalde Marcos Morales, responda por el cumplimiento de lo ordenado por la justicia respecto a la reparación, mantención y limpieza del sector.

“El objeto de esta acción de desacato ante la Corte de Apelaciones es obtener que la Municipalidad, por intermedio de su representante legal, el alcalde, dé cumplimiento a lo resuelto por dicha Corte, respondiendo y adoptando las medidas necesarias para solucionar los problemas ambientales generados por la planta de tratamiento de aguas servidas de La Chocota, a fin de que estos sean corregidos de manera inmediata, atendida la gravedad de los daños ocasionados al medioambiente y a la comunidad, especialmente por los múltiples derrames de aguas servidas ocurridos en el sector”, explicó el abogado Felipe Flores.

Finalmente, Venegas enfatizó que “esto no se trata de una primera instancia, aquí se han agotado todas las instancias, en la Contraloría, en la Corte de Apelaciones, en Recursos de Protección, hoy día simplemente está solicitando el apercibimiento, que se cumpla la sentencia que determinó este recurso de protección. Esto es una cuestión de humanidad, la gente vive entre medio de las fecas y es eso lo que estamos defendiendo”, cerró.

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