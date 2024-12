¿Asfixia por inmersión o sumersión? Abogada de Valentina González reprocha doble versión: "Ni el fiscal tiene claro lo que dice su carpeta"

Con un fuerte cuestionamiento a la labor desempeñada tanto por la Fiscalía como por el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, la familia de Valentina González Heresmann, joven abogada que falleció al interior de un motel durante la mañana del 30 de julio de 2022, abordó la decisión de no perseverar en la investigación de este caso.

"Lo que logró determinar la Fiscalía, a raíz de estos hechos, es la no existencia de algún hecho que pudiera ser revestido del carácter de un delito, estableciéndose por ahora o hasta el momento que estos hechos habrían sido producto de un accidente de asfixia por inmersión", señaló el persecutor quinterano.

Justamente sobre estas últimas palabras apuntan los cuestionamientos de la familia de la joven abogada que al momento de su muerte tenía 27 años. La abogada Cynthia Pérez, en conversación con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl, acusó "falta de prolijidad" por parte del Fiscal Jefe de Quintero en torno a la causa de muerte.

"Hay falta de prolijidad en el discurso, porque confunde... él dice que la muerte de Valentina, según el informe de autopsia –que dice que no ha cambiado y que se mantiene– la muerte de Valentina es por asfixia por inmersión, y eso no es así, no porque yo lo diga o no quiera creer. La causa de muerte de Valentina, según el informe de autopsia del Servicio Médico Legal (SML) de Quillota, indica que la muerte de Valentina es por asfixia por sumersión, no por inmersión", expresó.

A juicio de la abogada, esto "no es algo pequeño, ya que la inmersión y la sumersión son cosas totalmente distintas. Si el fiscal me dice que es por inmersión, entonces nosotros estamos en lo cierto, porque inmersión es una parte de tu cuerpo sumergida en el agua, y lo único que pudo haber generado que te asfixiaras es que metieras la cabeza en el agua. Eso es inmersión. Sumersión es todo el cuerpo inmerso en el agua, que es la hipótesis que generó el Servicio Médico Legal".

"Estamos cerrando una investigación, cuando ni el propio fiscal tiene claro lo que dice su carpeta investigativa. Esto ya se lo hemos dicho en reunión con la familia de Valentina por vía telemática porque esta misma declaración la dio también en un reportaje. Entonces le hicimos ver eso, le preguntamos si había cambiado porque nos favorece que sea por inmersión", continuó la abogada en «Hora de Noticias».

De igual forma, planteó que "a eso voy con la falta de prolijidad, la rapidez y el sesgo, porque es la Fiscalía de Chile, porque es el fiscal que representa al Ministerio Público".

ACUSA "SESGOS"

Cynthia Pérez también apuntó a "ciertos sesgos" en la investigación, afirmando que "desde la muerte de Valentina comenzamos a trabajar con ciertos sesgos de la Fiscalía. Y de esto me hago cargo. A pocas horas del fallecimiento, sale el inspector de la Brigada de Homicidios señalando que no había participación de terceros, lo que era bastante aventurado. Luego nos embarcamos en una investigación donde hemos tenido que tener garra y fuerza, inclusive revertir negativas de diligencias de la Fiscalía, tanto del fiscal Bravo como del fiscal Ventura, que inició la investigación".

"Nos negaron pericias al vehículo de Valentina, pese a que en las imágenes de las cámaras era obvio que habría existido intervención en el vehículo. Después de tres meses se hizo esa pericia. Cuando el fiscal (Bravo) dice que el ADN y las huellas dieron negativa es de esas informaciones incompletas, porque el informe dice que a raíz del tiempo la huella genética es muy débil y eso fue porque periciaron después de tres meses", continuó la abogada de la familia de la fallecida.

En cuanto a las "verdades a medias", también expuso que aún hay varias diligencias sin concretar, como las declaraciones de al menos cuatro personas: una de ellas, la testigo de una conversación en la que Felipe Olivares (quien acompañaba a Valentina en el motel) le dijo en Coquimbo que habría tenido intervención directa en la muerte; testigos presenciales que estuvieron en el lugar junto a un sujeto que conducía una camioneta Mahindra y que Fiscalía aún no encuentra; diligencias investigativas en orden a pericias de elementos de sustancias que se extrajeron en la autopsia, como los elementos que pudieron haber quedado en las uñas de Valentina.

"Cuando el fiscal dice que se hicieron todas las diligencias, es una verdad a medias. Una diligencia se agota cuando se llega a resultados. ¿Podemos decir que se hicieron todas las diligencias? No, porque las diligencias son mecanismos para poder buscar antecedentes o evidencias para acreditar en pos del principio de objetividad que debe seguir el Ministerio Público", sostuvo Pérez a Puranoticia.cl.

REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Si bien, actualmente se está a la espera de que el Juzgado de Garantía de Quintero fije una fecha en la que la Fiscalía comunicará oficialmente que no perseverará en la investigación de este caso, lo cierto es que la familia de Valentina González ya tiene una carta bajo la manga, pues solicitarán la reapertura de la investigación.

"Lamentablemente en nuestro país la Fiscalía es quien investiga, formaliza, acusa y va a juicio. Entonces, si no es voluntad de la Fiscalía hacer eso, son muy pocas las facultades que tenemos", comenzó diciendo la abogada.

Luego precisó que "ante el cierre de la investigación, que comunica el fiscal por los medios, nos queda solamente solicitar la reapertura. Nosotros ya lo solicitamos y aportamos los antecedentes. Reiterar diligencias que aún faltan y reiterar o solicitar diligencias que se rechazaron o que no se ejecutaron".

"Solicitamos reapertura con antecedentes y estamos a la espera del Juzgado de Garantía de Quintero", cerró Cynthia Pérez en «Hora de Noticias».

