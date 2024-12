Fiscalía no seguirá investigando muerte de joven abogada en motel de Quintero: "Hechos habrían sido producto de un accidente"

El 30 de julio de 2022, al interior del motel El Duende, en la comuna de Quintero, falleció en extrañas circunstancias la abogada de 27 años Valentina González Heresmann, caso que a 28 meses de ocurrido no se seguirá investigando por el Ministerio Público, ya que en el marco de esta causa se tomó la determinación de no perseverar.

Así lo comunicó el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, quien explicó que luego de dos años y cuatro meses de investigación –que incluyó la realización de múltiples diligencias– finalmente la Fiscalía local de Quintero solicitó una audiencia para no perseverar en la investigación por la muerte de la joven jurista al interior del recinto.

De esta manera, la exhaustiva investigación desarrollada determinó que no hay presencia de un delito en la muerte de la víctima y que se trató de un accidente.

"Lo que logró determinar la Fiscalía, a raíz de estos hechos, es la no existencia de algún hecho que pudiera ser revestido del carácter de un delito, estableciéndose por ahora o hasta el momento que estos hechos habrían sido producto de un accidente de asfixia por inmersión", indicó el fiscal Pablo Bravo.

De igual forma, sostuvo que "conforme a que existen querellas y la causa se encuentra judicializada, producto de querellas y también de algunas solicitudes de diligencia que se han solicitado al tribunal durante todo este tiempo, debe, para dar término a esta causa, utilizar una salida judicial y en este caso es la decisión de no perseverar, que en el fondo es un archivo pero judicializado, es decir, la Fiscalía no está pidiendo un sobreseimiento definitivo, pero sí vamos a aplicar la decisión de no perseverar".

Para ello, ya se solicitó una audiencia al Juzgado de Quintero, la cual se fijará en una fecha que tendrá que determinarse próximamente.

"Se hicieron exámenes toxicológicos, se hicieron exámenes de todo tipo y más importante –obviamente– el examen de autopsia, además que no ha variado en cuanto a su conclusión, que establece la causa de muerte y no establece participación de terceros en el fallecimiento de la víctima", agregó el persecutor.

Respecto a las otras causas que se investigaban por separado, sólo queda vigente la de microtráfico en contra de quien acompañaba a la víctima al momento de su muerte en el motel El Duende de Quintero. Este hombre ya fue formalizado y actualmente se encuentra en etapa investigativa su causa.

