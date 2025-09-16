Arraigo nacional para trabajador de juguetería en Quilpué imputado por captación y grabación de partes íntimas

El Juzgado de Quilpué decretó arraigo nacional para un hombre formalizado por el delito de captación y grabación de registro audiovisual de genitales u otras partes íntimas del cuerpo, en carácter de reiterado.

La Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró en el teléfono del trabajador de Ansaldo más de 1.800 fotografías de mujeres y también niñas.

La subprefecta Yasmín Cárdenas, jefa de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, detalló que la investigación del aprehendido “se inició en septiembre del 2024 cuando este individuo fue sorprendido en un centro comercial de Quilpué fotografiando sin su consentimiento a una mujer mayor de edad”.

Una vez puesta la denuncia, la Fiscalía local de Quilpué solicitó diligencias para que el Cibercrimen efectuara el análisis forense informático del celular del imputado, teniendo como resultado una secuencia de imágenes de las partes íntimas de la mujer.

Por su parte, el fiscal de Quilpué, Walter Wenzel, informó que "el día de ayer, 15 de septiembre del 2025 y tras haberse despachado una orden de detención el 12 de septiembre, la Fiscalía de Quilpué formalizó investigación respecto de un sujeto que en el mes de septiembre del 2024 y mientras se desempeñaba como dependiente de la tienda Ansaldo que está ubicada en Quilpué, captó en al menos cuatro ocasiones el trasero de una víctima adulta, hecho ocurrido por cierto sin su consentimiento, con fines de significación sexual y que fue descubierto en ese momento por la ofendida como también por su pareja, siendo detenido este sujeto en el lugar luego de la revisión del aparato telefónico que mantenía en su poder".

Agregó que "en definitiva, la Brigada Investigadora del Cibercrimen obtuvo y extrajo más de 1.800 archivos donde fue posible visualizar fotografías que el imputado mantenía alojadas en este teléfono, donde se mantenían mujeres adultas, adolescentes y también niñas de entre 7 a 10 años de edad aproximadamente, sacadas tanto dentro de esta juguetería Ansaldo, como también la vía pública donde el imputado enfocaba el trasero y otras zonas erógenas de su cuerpo y que fueron obtenidas en el periodo que media entre el mes de junio del 2023 y septiembre del 2024, siendo entonces formalizado por el delito de captación y grabación de registro audiovisual de genitales u otras partes íntimas del cuerpo del Código Penal, en carácter de reiterado y delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado".

Cabe señalar que el plazo de investigación decretado por el Tribunal de Garantía fue de 100 días y se dispuso una medida cautelar de arraigo nacional para el imputado.

