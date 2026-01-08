Tres detenidos deja incautación de más de 8 mil plantas de marihuana en Nogales

Carabineros del OS7 de Valparaíso develaron un enorme cultivo de plantas de cannabis sativa en el sector El Melón, comuna de Nogales, en el marco de un proceso de investigación que permitió el hallazgo y la detención de tres personas.

Con el apoyo del GOPE de Valparaíso, cinco corrales artesanales fueron descubiertos en la quebrada Infiernillo, con un total de 8.475 plantas en proceso de crecimiento.

En el lugar permanecían tres adultos jóvenes, de 18, 19 y 30 años, siendo este último quien mantiene antecedentes por delitos como robo y homicidio frustrado.

Además, se incautaron 22 kilos 885 gramos de marihuana elaborada, dos escopetas (una con encargo vigente por robo) y más de 40 cartuchos de diferentes calibres.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres imputados por tráfico de drogas, cultivo ilegal de cannabis sativa e infracción a la Ley 17.798, pasarán a control de detención.

PURANOTICIA