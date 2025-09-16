Detienen a trabajador que fotografiaba partes íntimas de clientas en Quilpué: tenía 3 mil imágenes pornográficas en su celular

Un trabajador de una tienda de juguetes de Quilpué, identificado con las iniciales C.A.C.G., de 37 años, fue detenido por la PDI por el delito de captación, grabación y difusión de registros audiovisuales de partes íntimas de clientas.

La investigación de detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso permitió establecer que el hecho habría ocurrido mientras la víctima realizaba compras al interior de este comercio de la Ciudad del Sol, percatándose que un dependiente comenzó a seguirla por los pasillos mientras le tomaba fotografías.

Una vez puesta la denuncia, la Fiscalía local solicitó diligencias para que el Cibercrimen efectuara el análisis forense informático del celular del imputado, teniendo como resultado una secuencia de imágenes de las partes íntimas de la mujer.

Además, los oficiales de la Policía de Investigaciones, como parte del registro del teléfono encontraron cerca de 3 mil imágenes de carácter pornográfico. De éstas, más de 1.800 fueron tomadas entre el mes de junio de 2023 y septiembre de 2024 y en ellas se aprecian, desde atrás, a mujeres, adolescentes y menores de 10 años.

Por instrucción del Ministerio Público, el trabajador aprehendido quedó a disposición de la justicia para proceder a su audiencia de formalización de cargos.

PURANOTICIA