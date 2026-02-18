Anuncian cierre temporal del paso Los Libertadores tras hallazgo de mosquito sospechoso de ser transmisor del dengue

El equipo coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor comunicó a los usuarios que por decisión de la coordinación chilena -previo acuerdo con la coordinación argentina- se procederá al cierre temporal de este paso fronterizo debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospecho del vector Aedes Aegyptis, que transmite el dengue, por parte del Ministerio de Salud.

El tránsito se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir de este jueves 19 de febrero de 2026, desde las 10:00 horas de Chile y Argentina.

Mientras que el túnel cerrará a partir de las 12:00 hora de Chile y Argentina.

Cabe señalar que la apertura se realizará el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 12:00 horas.

De igual forma, indicaron que “cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a traves de este medio”.

“Los invitamos a monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje”, agregaron.

PURANOTICIA