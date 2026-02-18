Activan control preventivo en complejo Los Libertadores tras hallazgo de mosquito que transmite el dengue

Como parte del trabajo estratégico de vigilancia, prevención y control del vector Aedes aegypti que la Seremi de Salud de la región de Valparaíso lleva adelante en la Provincia de Los Andes, el equipo de la autoridad sanitaria acudió al Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de la denuncia por hallazgo de un ejemplar sospechoso del zancudo transmisor del dengue, por un funcionario de Aduanas que se desempeña en el recinto.

En esta actividad de terreno se revisa la muestra y se define como altamente sospechosa de ser este vector. Así y de manera preventiva, a la espera de confirmación por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), la Seremi de Salud realizó la vigilancia entomológica en todo el recinto del complejo Los Libertadores, en busca del vector, además de la vigilancia epidemiológica a los funcionarios de las diferentes reparticiones públicas que operan en este recinto, en busca de posibles casos asociados a enfermedades transmitidas por este zancudo.

Además de la vigilancia activa entomológica ya realizada, se realizará una aplicación química residual definida por protocolo. Para abordar esta actividad se efectuaron las gestiones pertinentes con la Delegación Presidencial Provincial, acordando que durante este jueves 19 de febrero 2026 a contar de las 12:00 horas el paso fronterizo se cerrará para dar inicio al proceso de aplicación química residual en la totalidad del complejo, para mantener su acción de control de zancudos adultos por un período de tiempo.

“Esto es parte del trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y con los equipos que se desempeñan en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Nuestra estrategia ha permitido no solo capacitar para que equipos de otras instituciones conozcan e identifiquen al zancudo, también para mantener a la provincia sin casos autóctonos de Dengue. Estas acciones nos permiten establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que hoy vive entre nosotros, se sigua reproduciendo en zonas tan estratégicas como la frontera”, explicó el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas.

Tras la vigilancia epidemiológica realizada en la zona, la Seremi de Salud descartó personas con sintomatología asociada a alguna de las arbovirosis que transmite el zancudo. Asimismo, a la fecha la provincia no registra casos autóctonos de dengue.

PURANOTICIA