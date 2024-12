Aniversario de Piensa: Republicanos, PS, PC y RN coinciden en que a gobernadores les pena "una política clara de desarrollo regional"

Un interesante debate entre los presidentes de cuatro partidos políticos a nivel nacional se desarrolló en el aniversario 11° de la Fundación P!ensa, realizado en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar. En el conversatorio participaron los timoneles de los partidos Socialista, Paulina Vodanovic; Renovación Nacional, Rodrigo Galilea; Comunista, Lautaro Carmona; y Republicanos, Arturo Squella, y en dicha instancia compartieron y enfrentaron sus ideas en torno a pensiones, seguridad y la representación política, además de la pertinencia de mantener el cargo del Delegado Presidencial Regional a propósito de la irrupción de los Gobernadores Regionales.

Para Vodanovic, el problema de si es necesario o no un delegado va de la mano de pensar en que “un Estado unitario requiere una construcción centralizada, pero a la vez eso no quiere decir que no pueda haber una autoridad que piense la región, como es el caso de los gobernadores, desde la región, que vea un plan de desarrollo regional, que yo creo que es el problema que tuvieron los primeros gobernadores”.

En ese sentido, profundizó esta idea indicando que los gobernadores “finalmente se dedicaron un poco a hacer reparto de los dineros por todas las comunas, viendo ‘acá falta una plaza, acá faltan luces’, pero sin una política clara de desarrollo regional que hacia donde hubiera orientado y que era la idea de crear ese cargo. En lo personal yo estoy convencida que es necesario avanzar en aquello, independientemente de si se eliminan o no los delegados, sino más bien en cómo estos gobiernos regionales -porque el Gobierno Regional no es solo el Gobernador, porque están los cores, aquí está los cores electos, entiendo que hay cores actuales- piensan la región desde la región”.

Rodrigo Galilea, ex intendente del Maule y presidente de Renovación Nacional, recordó su paso por ese cargo, y advirtió que actualmente “los gobernadores todavía no tienen claro todas las posibilidades que les da la ley para efectivamente hacer gestión”, agregando que cree que “falta con el convencimiento de las propias autoridades para hacer eso. La combinación de gobernadores, ministerios y alcaldes puede ser muy virtuosa si está la gente apropiada”.

Además, destacó cómo la cooperación entre autoridades locales y regionales puede generar grandes cambios: “Las regiones tienen un gran potencial para avanzar si las autoridades se comprometen de manera real. En el Maule, tras la catástrofe, todos se unieron para reconstruir la región”, explicó.

Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, resaltó que la descentralización no solo debe ser un proceso administrativo, sino un traspaso real de competencias y poder a las regiones y municipios, acercando el poder a la ciudadanía. “Dentro del Estado unitario hay que llevar adelante la más profunda descentralización por la vía de lo que se ha llamado regionalización”.

A su parecer, eso significa “terminar de completar el traspaso de competencias y armonizar con las competencias que, por ejemplo, tiene el Legislativo y el Ejecutivo, porque ambos dos están sobre eso, pero además creo que hay que seguir avanzando en el concepto de región que incluya un mayor papel de los consejeros regionales y por consiguiente, debería pasar eso a nivel de los municipios. Yo creo que mientras más se acerquen las instancias de poder a la ciudadanía, a la base social, más se fortalece un sistema democrático. Lo digo ahora, pero estoy citando a Luis Emilio Recabarren de comienzos del siglo pasado”.

Finalmente, Squella, timonel de Republicanos, indicó que “comparto lo dicho, pero con un punto de diferencia, a mí me encantaría fortalecer aún más la autonomía y el poder de toma de decisiones que tienen los gobiernos locales”.

A esto, sumó: “Sinceramente veo que ese es el camino, buscar la forma de mejorar la toma de decisiones en los municipios”.

SISTEMA POLÍTICO, PENSIONES Y ERRORES EN PLEBISCITOS

Los timoneles de partidos coincidieron en que la reforma al sistema de pensiones debe ser una prioridad urgente para el país. Rodrigo Galilea afirmó que “si conseguimos avanzar con una reforma de pensiones razonable y mejorar la permisología, habremos dado pasos cruciales para mejorar la situación económica del país. Es una bomba de tiempo que debemos resolver lo antes posible”, mientras que Paulina Vodanovic, presidenta del PS, destacó la urgencia de abordar las demandas de la ciudadanía, a propósito del fracaso de los dos procesos constitucionales, como las pensiones: “No podemos permitirnos perder una oportunidad como la que tuvimos con la nueva constitución por no ceder en puntos clave. Los partidos debemos priorizar los problemas reales de la ciudadanía, y las pensiones son una de las principales preocupaciones”.

Sobre esto, profundizó haciendo un mea culpa y una crítica a la vereda del frente: “Perdimos una oportunidad bien importante de tener una nueva Constitución y la perdimos las dos veces por lo mismo: Por la tozudez, la porfía y el maximalismo. Tuvimos maximalistas de izquierda y después los tuvimos de derecha”, reconoció Vodanovic.

Respecto de la reforma política y la representación en el Congreso, el presidente de Republicanos advirtió que “no es cuestión de tener más escaños, sino de elegir a personas que realmente nos representen y que trabajen para mejorar el país”, y Carmona hizo un llamado a no limitar el espectro de expresión de los ciudadanos. “Es fundamental que las reformas políticas no restrinjan las voces de las regiones extremas. La descentralización es esencial, pero debemos repensar cómo elegimos a nuestros representantes para lograr una representación más auténtica”, manifestó.

PURANOTICIA