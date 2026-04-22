Amplían detención del imputado por doble parricidio en Llolleo: esperan informe de la PDI y autopsias del Servicio Médico Legal

El Juzgado de Garantía de San Antonio amplió hasta este jueves 23 de abril la detención del sujeto acusado de dar muerte a sus padres en la localidad de Llolleo, en San Antonio, en un caso que quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles.

La decisión fue adoptada tras la solicitud del Ministerio Público, en el marco del control de detención, tal como lo explicó la fiscal de San Antonio, Claudia Cancino.

"El día de hoy se controló la detención de un sujeto de 24 años, quien fue detenido en el sector de Llolleo de la comuna de San Antonio, como autor de un doble parricidio, ya que le dio muerte con un arma blanca a sus padres”, explicó.

Cabe hacer presente que no hubo ninguna incidencia respecto de la forma o circunstancia en que fue éste detenido, por lo que se declaró legal su detención.

Respecto a la decisión de ampliar el plazo, la persecutora detalló que “el Ministerio Público solicitó ampliarla y fue otorgada hasta el día de mañana, a las 11 horas, donde se va a proceder a la formalización de cargos, en espera de los informes faltantes que no estaban todavía a disposición al momento del control”.

Entre los antecedentes pendientes, se encuentra el informe de la Brigada de Homicidios y las dos autopsias que está realizando el Servicio Médico Legal.

De esta manera, será durante la jornada de este jueves cuando el imputado enfrente la audiencia de formalización, instancia clave para avanzar en la investigación de este caso que ha causado conmoción en toda la región de Valparaíso.

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