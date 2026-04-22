Brutal doble parricidio en Llolleo: hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres

Un brutal doble parricidio quedó al descubierto durante horas de la madrugada de este miércoles en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio, luego que un hombre de 25 años confesara haber dado muerte a sus padres al interior del domicilio familiar.

De acuerdo a información policial, personal de Carabineros concurrió hasta un inmueble ubicado en calle Las Perdices luego de recibir llamados de auxilio por un presunto hecho de violencia intrafamiliar al interior de la vivienda.

Al llegar al lugar señalado, los funcionarios policiales se entrevistaron con el individuo, quien permitió el ingreso voluntario y reconoció haber atacado a sus progenitores con un arma blanca, tras haber sostenido con ellos una discusión.

Al interior de la vivienda, fue encontrado al padre en el living con múltiples heridas cortopunzantes en la zona torácica, constatándose su fallecimiento en el lugar por personal médico. Posteriormente, se halló a la madre en una habitación, sobre la cama, también con diversas lesiones, confirmándose igualmente su muerte.

El imputado fue detenido en el mismo lugar, donde además se incautó el cuchillo que habría sido utilizado por él en el brutal ataque contra sus padres. De esta manera, el domicilio quedó completamente aislado para dar inicio al trabajo pericial.

Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias investigativas, mientras que el detenido será puesto a disposición del tribunal para su control de detención.

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, señaló que "efectuado el trabajo en el sitio del suceso, se encontraron dos personas fallecidas, de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales al reconocimiento externo policial presentaban diferentes lesiones cortopunzantes, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones".

Como dinámica de estos hechos, el oficial de la policía civil informó que "se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones contra las víctimas, el cual tendría un parentezco de hijo, habiendo dado muerto tanto a su padre como a su madre. Se están realizando las diligencias investigativas pertinentes para levantar todos los medios probatorios, siendo esta persona puesta a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención".

PURANOTICIA