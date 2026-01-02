Amplían detención de sobrino que habría matado a puñaladas a su tío en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió la detención hasta este sábado de un hombre que habría matado a puñaladas a su tío en una vivienda en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, en medio de las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo a la información policial, el crimen habría ocurrido en la madrugada del jueves en un inmueble de calle Rolando Muñoz, donde el imputado de 26 años y la víctima de 52 se encontraban bebiendo alcohol.

Por rencillas anteriores, el sobrino con un arma blanca habría apuñalado en reiteradas oportunidades a su tío en el tórax, lo que le provocó la muerte. El autor fue detenido y el crimen quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Cristóbal Fernández, jefe de la BH porteña, señaló que "al realizarle los exámenes médico-criminalistas, presentaba múltiples heridas cortopenetrantes a nivel torácico",

En el control de detención, el tribunal dispuso que la audiencia de formalización se realizará este sábado 3 de enero a las 11:00 horas. En tanto, el imputado permanecerá en la cárcel de Valparaíso.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA