Turista belga fue apuñalado dos veces tras resistirse a asalto en la «Manzana 666» de Viña

Un brutal asalto se registró en la intersección de calle Valparaíso con Von Schroeder, en la denominada «Manzana 666» de Viña del Mar, ilícito que afectó a un turista de nacionalidad belga, de 35 años, quien fue apuñalado dos veces.

El hombre europeo se resitió al robo de sus pertenencias, motivo por el cual el delincuente le enterró en dos ocasiones un arma blanca en su espalda, hecho acontecido durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre.

Testigos del hecho dieron aviso de lo ocurrido a personal de Carabineros, que se dio cita en el lugar para iniciar un patrullaje que permitiera dar con el paradero del victimario, lo cual tuvo resultados positivos un par de horas más tarde en el mismo sector.

Según informó la policía uniformada, el detenido es un ciudadano colombiano con su situación migratoria irregular en nuestro país, quien fue sindicado como el presunto autor de las puñaladas al turista de nacionalidad belga en el centro de la comuna.

El mayor Rodrigo Espejo, de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, señaló a La Estrella que "se solicitó la presencia de SAMU, ya que la persona tenía mucho sangrado y estaba desvaneciéndose. Fue derivado al hospital Gustavo Fricke".

(Imagen de referencia)

