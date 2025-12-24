Excavación hallada a metros de la cárcel de Limache activa amplio operativo policial ante eventual peligro de fuga de internos

En medio de un escenario marcado por fugas registradas en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, casos de corrupción que terminarón con 44 gendarmes detenidos y graves falencias relacionadas a incautaciones de droga en cárceles de la Quinta Región, un nuevo episodio encendió las alertas en el sistema penitenciario de la zona.

Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, el hallazgo de una excavación en las cercanías del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache activó un operativo ante la eventualidad de una posible fuga desde el recinto hacia el exterior.

De acuerdo con información proporcionada por la Prefectura de Carabineros Marga Marga, durante las primeras horas de la jornada la institución recibió una alerta vinculada a una eventual fuga desde un centro de detención ubicado en la comuna de Limache, lo que motivó el despliegue inmediato de personal policial especializado para verificar los distintos perímetros existentes en el entorno del penal.

El procedimiento fue detallado por el coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros Marga Marga, quien explicó que “se dio cuenta de un sitio eriazo aledaño al centro penitenciario, donde se descubrió una excavación a medio construir, en etapa de retiro de material, de alrededor de 1 metro y medio cercano a los 2 metros, donde en las inmediaciones se mantenían bolsos e insumos de alimentación”.

Tras el hallazgo, el sitio del suceso fue aislado de manera inmediata, coordinándose acciones conjuntas entre Carabineros y personal de Gendarmería, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad al interior del recinto penitenciario y descartar la existencia de una conexión directa entre la excavación y el penal.

Consultada por este hecho, Gendarmería informó de manera preliminar que el orificio encontrado en el exterior del CDP de Limache no estaría conectado con la unidad penal, descartando inicialmente una fuga desde el interior del recinto.

Sin embargo, y pese a esta versión institucional preliminar, el Ministerio Público determinó que el Departamento OS9 de Carabineros de la región de Valparaíso quedara a cargo de las respectivas diligencias investigativas, con el fin de esclarecer el origen y eventual finalidad de la excavación detectada en el sector.

