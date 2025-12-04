Amplían detención de chofer de microbús por fatal atropello de universitaria en el cerro Playa Ancha de Valparaíso

Una joven de 20 años falleció la mañana de este jueves tras ser atropellada por un bus de transporte público en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.

El fatal hecho se registró a eso de las 07:00 horas, en la intersección de la calle alcalde Barrios y avenida Playa Ancha, donde la universitaria cruzó por un paso habilitado.

“Esta peatón iba efectuando el cruce de la calzada por una senda de seguridad y el microbús de locomoción colectiva efectúa la maniobra de viraje sin percatarse a tiempo de la existencia del cruce del peatón embistiéndola, y producto de lo mismo cae al suelo, siendo aplastada por el tren trasero del móvil”, explicó el mayor Víctor Torres, comisario de la 1a Comisaría Sur de Valparaíso.

Por su parte, el teniente Ricardo Cuviello, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Valparaíso, indicó que la joven, “a raíz de la gravedad de sus lesiones, fallece en el lugar de los hechos”.

Por ello, se trasladaron a la zona para iniciar las primeras diligencias a fin de establecer la dinámica del fatal atropello.

CONDUCTOR DETENIDO

La fiscal de Valparaíso, María Loretto Herrmann, informó que este jueves se realizó la audiencia de formalización del chofer del microbús que protagonizó el accidente con resultado de muerte.

Al respecto, indicó que debido a que “hoy no se contaban con todos los antecedentes suficientes como para poder formalizar la investigación”, se declaró la ampliación de la detención por 24 horas. Es así que “el día de mañana se van a formalizar los cargos en su contra”, señaló.

Cabe recordar que este accidente ocurrió en el mismo sector donde falleció la estudiante de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Consuelo Pérez Castillo, quien cayó por la puerta trasera de un microbús de la locomoción colectiva en noviembre de 2024.

MEDIDAS URGENTES

La Universidad de Valparaíso, por su parte, emitió un comunicado informando que se declaran conmovidos por la “trágica muerte de la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, Paloma Ulloa Arancibia (QEPD), quien perdió la vida luego de ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva”.

“Se trata de un hecho que nos entristece y que lamentamos profundamente, por lo cual hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, compañeros y compañeras de carrera y a toda la comunidad de la facultad de Farmacia, cuyas actividades han sido suspendidas en la presente jornada en vista de la tragedia que nos remece”, añadieron.

A su vez, informaron que “se ha prestado todo el apoyo necesario a la familia y se ha dispuesto de planes de contención para estudiantes, académicos y funcionarios”. Junto a ello, exigieron que “se esclarezcan las causas de este atropello y se persigan las responsabilidades”.

Con ello, llamaron a las autoridades a “adoptar todas las medidas tendientes a evitar que tragedias como esta se repitan en nuestra región” y anunciaron que la universidad “emprenderá las acciones que la Ley le permita para evitar que este hecho quede en la impunidad”.

Complementaron que "desde hace ya varios años las universidades y otros actores locales hemos venido advirtiendo de los riesgos que el transporte público supone tanto para los usuarios como para los peatones, sin que hasta la fecha se hayan producido cambios relevantes".

Finalmente, enviaron "un abrazo fraterno a la comunidad universitaria y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Paloma, con el compromiso de acompañarlos en este camino tan doloroso, esperando poder brindarles algún consuelo y apoyo".

