Gendarmería interviene dependencias habitadas por 1.100 internos en cárceles de toda la región de Valparaíso

En cada una de las unidades penales del subsistema cerrado de la región de Valparaíso se realizaron procedimientos de registro y allanamiento, medida que forma parte del plan de seguridad implementado en diciembre con motivo de las fiestas de fin de año.

Los operativos se materializaron en las cárceles de Valparaíso, Casablanca, San Antonio, Los Andes, San Felipe, Quillota, Petorca, Limache y Rapa Nui.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, señaló que "con motivo de las fiestas de fin de año históricamente aumentan los intentos de ingreso de elementos prohibidos por medio de los lanzamientos, encomiendas o directamente a través de las visitas. Debido a esta y otras situaciones, hemos implementado un Plan Preventivo de Seguridad que, entre otras medidas, dispone el aumento del contingente uniformado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo e incremento de los procedimientos de registro y allanamientos”.

Se intervinieron dependencias habitadas por 1.100 internos, oportunidad en la que se incautaron una serie de elementos prohibidos, "esto con la finalidad de fortalecer la seguridad de nuestros recintos penitenciarios, la seguridad de nuestro personal de servicio y prevenir posibles hechos de violencia”, según el coronel Torres.

A estas medidas se suma que la pasada semana llegaron a la región 60 gendarmes recién egresados de la escuela institucional. Los nóveles funcionarios ya se encuentran trabajando en distintas unidades de la región, efectuando labores de seguridad perimetral, atención de visitas y revisión de encomiendas, entre otras.

DROGA Y DINERO

Los procedimientos llevados a cabo esta semana se han repetido durante todo el mes. Es así como el pasado sábado, información de inteligencia que manejaba la Oficina de Seguridad Interna (OSI) del Complejo Penitenciario de Valparaíso, permitió incautar una alta cantidad de dinero y más de mil dosis de distintas drogas, además de 11 bolsas con estupefacientes.

El allanamiento, en el cual participó personal de la OSI y Brigada Especial Contra Incendios, se realizó en el módulo 111 de la cárcel porteña.

