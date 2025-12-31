Incendio consume una vivienda de material ligero en el cerro Los Placeres de Valparaíso

Un incendio estructural movilizó a equipos de emergencia hasta el cerro Los Placeres de Valparaíso, donde se reportó fuego al interior de un inmueble.

El siniestro se registró en horas de la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la intersección de avenida Matta con calle Roberto Foster.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto da cuenta que una vivienda de material ligero se encuentra completamente envuelta en llamas.

El trabajo de los organismos de emergencia se centra en evitar que el fuego se propague a viviendas contiguas, considerando que se trata de una zona residencial.

La Central de Gestión de incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 142, 81, 152 y 41 a este incendio estructural en Los Placeres.

