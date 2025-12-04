Joven de 20 años perdió la vida tras ser atropellada por microbús en Playa Ancha

Una joven de 20 años perdió la vida luego de ser atropellada por un microbús en el cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso.

El siniestro vial se produjo específicamente en la intersección de calles Alcalde Barrios con la transitada avenida Playa Ancha, en la parte alta de la comuna.

Pese a los intentos de los equipos de emergencia que llegaron al sitio del suceso, la joven perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

La unidad Transporte Informa reportó un "accidente vehicular en la avenida Playa Ancha con alcalde Barrios, en Valparaíso".

"Equipo de emergencia se encuentra en el lugar y se mantiene restricción de pista en dirección a parte alta de Playa Ancha", agregaron.

Finalmente hicieron un llamado a transitar con precaución y a velocidad moderada.

PURANOTICIA