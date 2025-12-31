Incendio de neumáticos provoca densa y extensa nube de humo negro en Calle Larga

Tras una segunda alarma de incendio, el Cuerpo de Bomberos combate una emergencia que se registra a un costado de la Autopista Los Andes, a la altura del kilómetro 75, en la comuna de Calle Larga, al interior de la región de Valparaíso.

Se trata de un incendio de neumáticos en dependencias de un parqueadero, cuya rápida propagación ha provocado una densa y amplia nube de humo negro en el sector, la cual es visible desde distintos puntos del Valle del Aconcagua.

Fue tan rápida la propagación de las llamas en los neumáticos, que el incendio ya consume gran parte de la estructura que acopia estos elementos.

Cabe hacer presente que la emergencia es combatida por diversas unidades del Cuerpo de Bomberos, tanto de las comunas de Los Andes como de Calle Larga, aunque no se descarta tener que solicitar apoyo de otras compañías de la provincia.

(Imagen: Aconcagua Online)

PURANOTICIA